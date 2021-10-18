«Цветной» продолжает серию коллабораций с российскими брендами: на первом этаже универмага открылось поп-ап пространство магазина украшений Poison Drop. В поп-апе можно выбрать украшение из совместной коллекции Tsvetnoy x Poison Drop, пишет Harper’s Bazaar.

В коллаборации можно найти два каффа и две серьги с подвеской в форме кристалла, знакомого по компьютерной игре из нулевых. Каждый кристалл на серьге– одного из трех цветов на выбор. Розовый символизирует любовь, синий – силу, а зеленый – баланс. Предполагается, что, выбирая кристалл, покупатель показывает и напоминает себе, что для него сейчас важно.

Как отмечает Cosmopolitan, украшения из коллаборации продаются комплектом (серьга с тремя съемными подвесками-кристаллами разных цветов, пусета и два каффа) и по отдельности. Сам сет есть в двух цветах: классическом серебряном и глубоком черном.

Напомним, что Poison Drop – о главный онлайн-магазин страны, посвященный современным дизайнерским украшениям. В брендлисте – порядка 70 марок, включая как ювелирные линии Oscar De La Renta и Marni, так и коллекции молодых отечественных мастеров.