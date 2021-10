Осенне-зимняя коллекция Marc O’Polo делает ставку на экологичность. В тандеме с режиссером и фотографом Йонасом Линдстремом бренд создал короткометражный фильм, в котором стиль и новые образы коллекции представлены в тесной связке с окружающей нас природой. ITS ON US — мотто, к которому Marc O’Polo предлагает присоединиться.

Режиссер и фотограф Йонас Линдстрем, работающий с такими люксовыми брендами, как Hermès и Yves Saint Laurent, известен своим запоминающимся визуальным стилем: лаконичность, прямота, эмоциональность. Центральный символ в фильме — белый куб, олицетворяющий современную эпоху и создающий яркий контраст.

Это ключевая отсылка к взаимодействию человека и природы, которое необходимо уравновесить в нашем мире. На фоне бескрайних видов, темных лесов, глубоких озер, бурлящих рек и высоких гор компания молодых людей отправляются заявляет: «Все начинается с меня», чтобы

прийти к финальному выводу: «ITS ON US».

Образы, представленные в фильме, подчеркивают тот факт, что экологичность и мода не должны быть взаимоисключающими. Основное внимание уделяется экологичной верхней одежде, такой как культовые пуховики, изготовленные из переработанных материалов. Вся имиджевая кампания является CO2-нейтральной, а все производственные выбросы компенсируются в сотрудничестве с ClimatePartner.