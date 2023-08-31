Более 40 ретроавтомобилей приняли участие в ралли на Приз Музея техники Вадима Задорожного

26 августа 2023 года в крупнейшем в Европе Музее техники Вадима Задорожного собралось более 40 ретроавтомобилей разных эпох, которые ярко подчеркивали уникальность автомобильной культуры того времени. Золотой век автомобилестроения пришелся на период с 20-х до 70-х годов. В то время, облику автомобиля уделяли особое внимание, каждому элементу, линии, форме кузова в целом. В экспозициях музея находятся более 100 таких машин, к которым присоединились автомобили участников ралли. Редчайший день, когда можно увидеть колонну ретроавтомобилей на городских дорогах в движении, а не статично в Музее. До старта ралли на главной площади прошел «Конкурс Элегантности», в котором приняли участие самые уникальные ретроавтомобили, выпущенные до 1973 года включительно. Для всех конкурсантов был единый регламент, с обязательным условием: дресс-код экипажа должен соответствовать эпохе производства заявленного на мероприятие автомобиля. В одной из номинаций «Приз зрительских симпатий», наибольшее количество голосов набрал Buick Limited Convertible 1958 года выпуска.

Старт и финиш прошел на территории музея. После традиционного проезда под стартовой аркой, экипажи отправились по маршруту протяженностью 150 километров с 15 контрольными пунктами, один из которым находился на территории музея-заповедника «Архангельское». Зрители ралли убедились, что ветераны автомобильной промышленности готовы к любым испытаниям современных дорог.

«Мы бьемся за хорошее настроение, за хорошие эмоции, чтобы люди чаще улыбались. Чтобы прохожие с уважением смотрели на проезжающую мимо историю. Стремились больше узнать и больше читать, глядя на автомобили. Мы основательно готовились к проведению этого мероприятия, существенно обновили музейные фонды. Такие ралли теперь станут доброй традицией сбора единомышленников и друзей музея. А мы уже запланировали ралли весной и осенью 2024 года», - сообщил основатель музея техники Вадим Задорожный.

Судейская бригада разделила автомобили по трем категориям, которые соответствовали возрасту машин. В каждой из них были определены победители, с наилучшими результатами.

В самую почетную категорию Veteran вошли настоящие винтажные раритеты, выпущенные до 1945 года. Первое место занял Mercedes-Benz 320 (1939 г). Страховая компанияАО СК «ПАРИ», обеспечивающая страховой сервис премиум уровня для: ретротранспорта, дома, квартиры, антиквариата, вертолетов, катеров и хаузботов, для победителя в этой категории предоставила страховой сертификат на внушительную сумму. Вторым в этом зачете стал автомобиль Tatar (1942 г.), замыкал тройку лидеров Mercedes-Benz W143 (1939 г.). Всего в заезде Veteran приняли участие 10 автомобилей, три из которых были автомобили Музея техники Вадима Задорожного: Buick 44, Ford A и Delahey 135M.

Не остался в стороне редактор портала moda.ru. Вашему покорному слуге выпала честь пройти часть ралли на музейном Biuck 1930 года.

В зачете Old-timer, учувствовали машины до 1970 года выпуска. Тройку лидеров возглавил знаменитый Москвич 408 «Монте-Карло» (1965 г.). На втором месте Chevrolet Corvette(1970 г.), призовую тройку замкнул Москвич «Монте-Карло» (1966 Г.). Всего в этом зачете боролись за призовые места 11 автомобилей.

Зачет Young-timer стал самым массовым по количеству участников. Здесь было заявлено 16 автомобилей до 1993 года выпуска. Итоговый протокол личных результатов возглавил Mercedes-Benz SCL 280 (1977 г.), с незначительным отрывом вслед за ним финишировал автомобиль ГАЗ 24 (1976 г.). На почетном третьем месте – ВАЗ 2103 (1972 г.).

Победители и участники ралли, получили призы и подарки от организаторов и партнеров за спортивные победы, красоту, стиль и стремление к новым достижениям. В этот день посетители и участники гуляли по территории Музея техники, знакомились с лучшими образцами автомобильной промышленности, посещали аттракционы, дегустировали деликатесы на гастрономических зонах. Праздничное настроение создавали тематические DJ-сеты и профессиональные ведущие на центральном входе в музей.