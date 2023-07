Универмаг на «Яндекс.Маркете» создал капсульную коллекцию для кукол-моделей к выходу фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Капсульная коллекция миниатюрных модных вещей была отшита брендами-друзьями Универмага в преддверии премьеры картины, которую сняли Грета Гервиг.

В коллекцию вошли миниатюрные оверсайз-худи, верхняя одежда, вечерние платья, сумки, украшения и многое другое.

Образы для Кена подготовили Chernim Cherno и Sorry I'm not, наряды для Барби представлены брендами Sorelle, Niceone, The Select, «Уста к Устам» и Feelz. За украшения и аксессуары для кукол отвечали бренды Rushev, Velichenko, CNS и Ribbonbon.

Полноразмерные версии одежды и аксессуаров из этой коллекции представлены в Универмаге на «Яндекс Маркете».