Мы живем в обществе, а оно склонно к созданию шаблонов. Нелегко сохранить равновесие между гармоничным существованием в социуме и пленом навязанной реальности.

Относительно недавно сексапильная Мэрилин Монро была эталоном женской привлекательности. Чуть позже «героиновый шик» загорелся на пике странных модных тенденций. Потом полнота ворвалась на глянцевые обложки, утверждая свое право на красоту. И только недавно наступил период в мире моды, когда необычные модели в своем несовершенстве могут быть приняты обществом.

Настоящим образцом силы воли стала героиня нашей статьи Вероника Левенец. Девушка родилась без руки, и несмотря на то, что модельное сообщество было не совсем готово к инклюзивности, Вероника стала успешной моделью и мотивировалась вовсе не известностью или материальным достатком. Необычная модель Вероника Левенец выступает на подиуме, снимается для рекламных кампаний известных брендов, выступает как мотивационный спикер, надев стальной протез. Также принимает участие в деятельности некоммерческой организации «Открытый мир» и состоит во Всероссийском обществе инвалидов.

Вероника была приглашена популярным европейским журналом на обложку и интервью для журнала GRAZIA и с радостью откликнулась на это предложение. Вероника заявляет: «Это мой шанс показать и рассказать в интервью людям, что можно быть другим и не отказываться от мечты. На обложке и фотостори я не скрываю свой протез, а демонстрирую его как часть модного образа, разработанного стилистами журнала».

Предновогодняя обложка с русской красавицей мотивирует новое поколение людей с инвалидностью не отказываться от мечты, демонстрируя, что их представленность в мире моды может расти как количественно, так и качественно.