Vira Plotnikova является первой компанией, которая представила на рынке коллекцию зимней одежды в стиле Teddy coat, полностью созданную только из инновационного материала Merino WoolFur. Это модный и современный материал из премиальной шерсти мериноса, новый тип искусственного меха с натуральным составом ворса. Именно за эту особенность бренд так полюбился своим клиентам и собрал вокруг себя большое число постоянных покупательниц.

В коллекции Vira Plotnikova каждая найдет свою любимую модель, ведь команда бренда учитывает не только современные тенденции во время создания своих коллекций, но и делает упор на практичность и комфорт. Исключением не стал и релиз новой зимней коллекции FW23.

В новой коллекции, по традиции, представлены различные фактуры шерстяного меха: коротковорсовые, длинноворсовые, велюровые, с завитком, полированные — их более 10 видов. А цветовая палитра новой коллекции многообразна: от нежных и сдержанных до ярких и импозантных. Среди них вы обнаружите такие оттенки, как «лаванда», «мята», голубой, «пудра», «оливка», «пустыня» и беж, а также «абрикос», «графит», «жемчуг», «серая сталь».

Вдохновением для создания коллекции послужил стиль и ритм жизни современной красивой женщины, вся соль ее очарования в череде бесконечных событий городской суеты.