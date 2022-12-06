Как заявили в Российском союзе кожевников и обувщиков (РСКО), на сегодняшний день в РФ не существует федеральной отраслевой выставкой выставки, которая эффективно решала бы вопросы отрасли. Для решения этой задачи на Исполкоме ведущей отраслевой организации ее членами было принято решение войти в число соорганизаторов выставки Fashion Style Russia.

Как отмечалось в ходе заседания Исполкома РСКО, ежегодные отраслевые выставки, которые проводились ранее, всегда были площадкой демонстрации успехов развития легкой промышленности, в том числе кожевенного и обувного бизнеса, общения участников рынка, укрепления коммерческих и производственных связей, информационного обмена, взаимодействия власти и бизнеса.

В то же время события последних лет изменили ситуацию в худшую сторону. Так, пандемия, а затем санкции и военная операция негативно отразились на активности отраслевых выставок в России. Для кожевенно-обувной отрасли в сложнейших условиях необходимости поиска новых поставщиков комплектующих, логистических путей, восстановления производственных цепочек остро встал вопрос приемлемой выставочной площадки.

РСКО, как соорганизатор выставки примет участие в комплектовании раздела «Кожа. Обувь. Комплектующие». Стороны уже формируют актуальную деловую программу. «В 2021 году была организована выставка Fashion Style Russia, на которой представляется весь спектр товаров легкой промышленности и в работе которой приняли участие некоторые наши члены. На выставке проходит показ мод, созданы все условия для выставочной работы, вплоть до конкретной заботы об участниках выставки», – рассказала Александра Андрунакиевич. – Мы как отраслевая организация заинтересованы в том, чтобы сектор получил выставочное мероприятие, которой удовлетворяло бы насущные потребности кожевников и обувщиков, с рациональным подходом организаторов к участникам, удобным местом проведения, сроками и длительностью».

«Кожевенно-обувной отрасли крайне необходимо выставочное мероприятие федерального уровня, которое позволит компаниям сектора представить себя коллегам. Рынку, потребителям, байерам, – отметила Александра Андрунакиевич. – Мы стараемся организовать максимально интересную деловую программу, в которой примут участие федеральные чиновники, будут обсуждаться насущные проблемы отрасли, пути решения проблем, которые беспокоят представителей легпрома».

Консолидированное участие кожевенно-обувного бизнеса страны в выставке Fashion Style Russia, позволит сконцентрировать клиентов в рамках одной выставки, избежать нерациональных затрат, «распыляясь» на множество мелких выставок, а так же будет способствовать постоянному диалогу бизнеса и власти в вопросах поддержки российского бизнеса легкой промышленности, уверены в РСКО.

Fashion Style Russia состоится 14-17 февраля 2023 года в МВЦ «Крокус-Экспо», в ее формировании уже принимает участие Российский союз текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром). Директором выставки стала Александра Сакаева, которая уже является руководителем международной выставки обуви и кожгалантереи Shoesstar.