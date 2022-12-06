В Москве в субботу, 17 декабря, состоится торжественное открытие магазина женской одежды бренда INSPIRE. По всей России насчитывается 18 магазинов сети. Первые покупатели получат подарки, посетители смогут попробовать таежный десерт, а также оценить стильный и экологичный интерьер магазина. Праздник по случаю открытия пройдет с 13:00 до 19:00 часов.

Среди российских женщин бренд пользуется популярностью. В нем представлена базовая одежда из мягких и износостойких тканей, а часть изделий выполнена из переработанного пластика. Сам бренд родился в Сибири и заботится об экологии страны — сортирует вторсырье, остатки тканей отправляет в детские дома и творческие объединения, поддерживает зарплаты сотрудников на уровне выше среднего по рынку.

Интерьер нового магазина в Москве приближен к сибирской природе: мебель из переработанного пластика с применением 3D печати, обилие зелени и растений, фуршет с десертом из брусники, меда и кедровых орехов погрузят посетителей в атмосферу дикой тайги. Первые 50 покупателей получат подарки от команды бренда и смогут принять участие в розыгрыше поездки на Байкал.

Соосновательница компании Мария Ким объясняет выбор необычного формата мероприятия: «Источник вдохновения бренда — сердце Сибири, озеро Байкал. Мы хотим, чтобы магазин подарил людям возможность вырваться из шумного мегаполиса и почувствовать себя частью природы».

У гостей будет возможность первыми примерить бестселлеры и последние новинки коллекции, оценить нововведение бренда — полки для телефона с беспроводными зарядками в примерочных. Кроме этого, покупатели могут получить скидку 3%, отказавшись от пластикового пакета на кассе. Акция действует во всей сети бренда. Новый магазин откроют в торговом центре «Метрополис» 17 декабря в 13:00 часов.