В 2022 году ORBY стал первым в России fashion-брендом детской и подростковой одежды, внедривший на свой сайт уникальную цифровую разработку – видео stream. Теперь вместо привычного просмотра товара на сайте, вы можете увидеть его вживую находясь дома, на работе, в пробке или даже в метро.

Достаточно всего лишь нажать на кнопку «Смотреть», рядом с карточкой понравившегося вам товара.

Наш консультант выйдет с вами в прямой эфир, ответит на все интересующие вопросы и покажет товар со всех сторон прямо из магазина.

Во время диалога вы можете задавать вопросы в чат, а еще лучше включить микрофон и задавать вопросы вслух. Камеру телефона включать не обязательно.

Если товар вам понравится, консультант поможет оформить вам заказ.

Специально для участников видео stream-а действует скидка 15% на любой заказ в интернет магазине. Промокод на скидку наш консультант предоставит во время диалога.

Orby – бренд одежды для детей и подростков от 7 до 14 лет и старше.

Творческая энергия бренда делает магазины Orby настоящими центрами притяжения – здесь можно купить нескучную одежду, обувь и аксессуары на каждый день и для любого случая, а также школьную форму нового поколения.

Актуальный дизайн, оригинальные принты, яркие детали и комфортные силуэты позволяют создавать уникальные аутфиты, выражающие стиль и характер подростка.