Ювелирный бренд SOKOLOV снял новый рекламный ролик с амбассадором бренда – Лолитой Милявской. Кампания запущена 1 декабря с началом сезона новогодней распродажи. Уже во всех магазинах брендах доступна скидка 69% на весь ассортимент украшений и часов.

Рекламная кампания с участием Лолиты Милявской запущена на телевидении и диджитал-каналах, а рекламные макеты размещены во всех магазинах бренда. В видеоролике певица шутит, что «где-то чтобы получить выгоду нужно что-то крутить – а в SOKOLOV выгодно, как не крути».

«Для модных брендов декабрь – время самых высоких продаж. Тысячи покупателей традиционно отправляются на поиски идеальных подарков и выгодных праздничных предложений. В этом году Sokolov позаботился о том, чтобы новогодний шопинг был особенно приятным, поэтому дарит скидку 69% абсолютно на весь ассортимент бренда, – говорит директор розничной сети Sokolov Вячеслав Корнилов. – Предыдущие кампании с участием певицы имели особый успех: рекламу видели более 30 миллионов россиянок из целевой аудитории бренда. Мы уверены, что и новая рекламная кампания благодаря участию Лолиты так же завоюет сердца покупателей».