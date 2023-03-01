В преддверии исконно русского праздника Масленицы кафе Пушкинъ и AKHMADULLINA представляют сказочную историю.

Бренд AKHMADULLINA, коллекции которого вдохновлены русскими сказками, создал образ Жар-Птицы для специального масленичного меню в зале «Библиотека» кафе Пушкинъ. Птица с золотыми и серебряными перьями – олицетворение света и солнца, главных символов Масленицы, она дарует силу и красоту.

Черная обложка с сияющей птицей напоминает русский ларец, который открывает богатство широкой Масленицы. В меню можно найти блины на любой вкус: пшенные, гречишные, тонкие, ржаные, с традиционными начинками – медом, сметаной, вареньем, семгой, осетриной, икрой лосося и осетра, а также поистине «царские» позиции: икру белужью и икру «золотую» на парадный манер с мини блинами. Завершают картину масленичного изобилия хрустящие блинчики с телятиной, гречкой и уткой, котомки с копченым лососем, гречневые блины с томлеными щечками под сырным облаком и блинчики со сливочной начинкой и горячими ягодами.

В анонсирующем видео две сказочные женщины-птицы в шелковых платьях с принтом в виде перьев из весенне-летней коллекции AKHMADULLINA прилетают в кафе Пушкинъ, чтобы отведать масленичных блинов – подобно тому, как Жар-Птица прилетала в царский сад за золотыми яблоками в русской сказке.

Масленичная неделя в кафе Пушкинъ пройдет с 20 по 26 февраля.