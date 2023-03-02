Big Love продолжают концепцию часов «Ракета Big Zero» – всё начинается с нуля. Стрелки новой модели описывают по кругу слово LOVE, в котором буква O одновременно является нулём, сообщает компания.

Часы «Ракета Big Love» имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 40 мм, сапфировое стекло циферблата и минеральное заднее стекло, заводную головку с рубином внутри. Чёрно-белый циферблат воплощает классическую эстетику минимализма. В комплекте идут четыре ремня из натуральной кожи разных цветов – белый, красно-оранжевый, розовый и синий, оснащённые быстросъёмной шпилькой. Через заднюю крышку корпуса открывается вид на искусно декорированный механизм «Ракета» с автоподзаводом, полностью изготовленный на заводе «Ракета» в Санкт-Петербурге. Функции и характеристики: калибр 2315, количество камней – 24, направление автоподзавода в две стороны, система отключения узла автоподзавода при ручном подзаводе, лазерная гравировка «Невские волны», водозащита – 10 Атм.

В этом году часы «Ракета Big Love» выпускаются в ограниченном количестве – 200 экземпляров. Модель представлена в официальных бутиках «Ракета» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в интернет-магазине с бесплатной доставкой.

Петродворцовый часовой завод «Ракета» – старейшее предприятие России, основанное в 1721 году. С 1961 года завод производит часы под брендом «Ракета», названным в честь полета в космос Юрия Гагарина. Часовой завод «Ракета» полностью производит собственные часовые механизмы.