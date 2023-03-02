В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», состоялся второй сезон международной выставки легкой промышленности Fashion Style Russia. Организаторы мероприятия подвели его итоги: за четыре дня выставку посетили свыше 5000 человек. Участие в ней приняли 150 российских и иностранных брендов из семи стран: в числе которых Россия, Белоруссия, Узбекистан, Китай, Турция, Монголия, ЮАР.

Свои экспозиции представили такие бренды, как «Котофей», Marko, Shoeslel, Rttkids, «Русская кожа», Верхневолжский кожевенный завод, Alza, «Русский мех», Oemen, Keddo, «Макро-М», «Хром», Midinblu, Liqlo, Lemongrass, Asur, Riconte и другие. Также были организованы национальные экспозиции Узбекистана, Белоруссии, Турции и Китая.

Впервые на Fashion Style Russia был представлен объединённый стенд компаний из Донецкой Народной Республики. В числе брендов новых регионов России свою продукцию показали компании «Скифтекс», «Спецодежда и униформа», «Кожевенный салон Людмилы Линченко», «Шубы от дизайнера Татьяны Лапшиной».

Для поддержки небольших развивающихся российских компаний организаторы выставки предусмотрели особые условия участия, организовав единую экспозицию локальных брендов, которая располагалась рядом с «витриной» группы компаний Fashion Hub Russia - стендом российских дизайнеров, уже представленных в шоуруме FHub. Такое расположение позволило получить синергетический эффект в поддержке и продвижении локальных торговых марок.

Особое место в 2023 году занимала деловая программа выставки. Она была сконцентрирована вокруг актуальных и острых для отрасли вопросов, таких как необходимость поиска новых поставщиков комплектующих, новых логистических путей, восстановления производственных цепочек. В рамках бизнес-форума состоялось 30 деловых мероприятий, на них перед более чем 2000 участников выступило в общей сложности 105 спикеров.

Большой интерес посетителей вызвали открывающая экспертная сессия «Как быть модными в российских брендах» и открытая сессия Российского союза кожевников и обувщиков «Обсуждение состояния кожевенно-обувного рынка и перспектив его развития».

В первом мероприятии приняли участие Владимир Плякин, фракция «Новые люди» и Сергей Морозов, фракция «Единая Россия» в ГД ФС РФ, Вера Хмырова, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ, Максим Чапов, директор по поддержке экспорта строительных материалов, легкой промышленности и потребительских товаров Российского экспортного центра, Андрей Разбродин, президент Союзлегпрома, Игорь Сурин, президент РСКО, председатель Совета директоров ГК «Русская кожа», Александра Сакаева, руководитель и соучредитель выставки Fashion Style Russia и др.

Обсуждая проблемы производства и реализации отечественной промышленности, спикеры пришли к выводу, что нельзя никому отдавать собственный рынок. Нужно уметь на нем работать и его защищать

Модератором выступила Екатерина Грачева, российский журналист, телеведущая телеканала «Россия 24».

Открытую сессию РСКО «Обсуждение состояния кожевенно-обувного рынка и перспектив его развития» провел Игорь Сурин, президент РСКО. Собравшиеся согласились во мнении, что нужна программа развития для отрасли, поддерживаемая государством.

На площадке «Проект» силами группы компаний Fashion Hub Russia был организован FHub Day, который стал значимой частью обширной байерской программы выставки.

Также в рамках деловой программы были организованы мероприятия практической направленности: практикумы «Почта, машина, самолет, корабль - что выбирают логисты», «Цифровая печать в производстве товаров индустрии моды», «Тренды в дизайне», Мастер-класс «Как рассчитать эффективность продаж на нестабильном рынке» и др.

Кроме того, организаторы международной выставки легкой промышленности предложили байерам уникальный формат взаимодействия с участниками экспозиции – тренд-экскурсии, которые проводились дважды в день и завершились практическим занятием по составлению продаваемого ассортимента.

Количество байерских показов в рамках проекта «Fashion Style Подиум» во втором сезоне выставки удвоилось: в феврале 2023 года участие в них приняли 30 компаний. Интерес к показам, в частности, проявили такие бренды, как Igor Gulyaev, Dongak, Topo Вambino, JanaVesna, Angela Mikey, Lisavet, Liqlo Kida Wear, Leya.me, Grape by Yuliya Anodina, Devusi, «Перо Сойки», «Русский мех» и др.

В рамках выставки прошла церемония награждения лауреатов премии Fashion Style Russia в номинации «Лучшая витрина и/или входная группа». Победителями стали: ООО «Центр моды», г. Минск, Обувной дом «Покровский», г. Екатеринбург, бренд «Котофей», Московская область.

В номинации «Самый активный байер выставки» дипломом лауреата премии FSR награжден Александр Перепечко, г. Екатеринбург.

В течение всех дней выставки действовали «Аудит брендов» на стенде Fashion Hub Russia и «Центр карьеры Fashion Style Russia» - на стенде креативного агентства «Модное бюро».

«Мы позитивно оцениваем второй сезон выставки, так как практически все показатели первого, премьерного мероприятия были превышены, а по проекту «Fashion Style Подиум» – даже в два раза. Это говорит о том, что выставка востребована как участниками рынка, так и деловым и модным сообществом. Я уверена, что у нас впереди большое будущее, и Fashion Style Russia станет универсальной площадкой для встреч посетителей, экспонентов, дизайнеров, байеров и отраслевых экспертов», – отметила СЕО и соучредитель выставки Fashion Style Russia, директор международных выставок обуви и кожгалантереи ShoesStar, справочника обувных компаний ShoesWorld Александра Сакаева.

Справка:

Международная выставка Fashion Style Russia – выставка российских организаторов (Союзлегпром, компания ShoesStar, Российский союз кожевников и обувщиков), проводится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка собирает на одной площадке коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи, а также услуги по их продвижению: компании, представляющие сервисы по маркетингу, логистике, мерчендайзингу, маркировке, айдентике, обучению, сертификации.

Напомним, в премьерном сезоне 2022 года Fashion Style Russia на площади более 4 700 кв. м представила более 140 российских и зарубежных брендов, которые привлекли профессиональную целевую аудиторию – в 4 680 посетителей. В работе бизнес-форума Fashion Style Russia приняли участие 1480 профессионалов индустрии моды: 90 спикеров выступили на мероприятиях разного формата. В зоне «Fashion Style Подиум» состоялось 15 показов байерских коллекций.