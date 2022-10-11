Soul Architects – молодой российский бренд интеллектуальной одежды для тех, кто выбирает свободу самовыражения и формирует свою собственную окружающую реальность.

Основной идеей было создание бренда, который соединит в себе удобство, функциональность и при этом будет транслировать уникальность своего владельца. Модели разрабатывались таким образом, чтобы они подходили и мужчинам, и женщинам: оверсайз свитшоты, худи и футболки, а также комфортные брюки и шорты. Одной из ДНК-составляющих бренда является тактильность: для коллекции использовался премиальный футер, необыкновенная мягкость которого напоминает об успокаивающих объятиях.

Авторские принты и вышивки, наполненные символизмом, напоминают об уникальной миссии каждого человека. Основной визуал коллекции, повторяющий логотип бренда, разработан известным иллюстратором Григорием Бабичем: человек, вписанный в силуэт птицы, символизирует энергию, свободу без ограничений и ответственность за свою собственную реальность. Лаконичные принты Марии Дружининой простым языком говорят о важных и глубоких вещах, которые вдохновляют и заряжают: тепле берёзы, свободном полёте птиц, небе на плечах человека, творящего собственный мир.

«Второй год пандемии: активная светская жизнь, деловые встречи поставлены на паузу, а свободная и уютная удаленка затягивает. Не хотелось вылезать из комфортного трикотажа, но оставалась потребность в красоте и шике. Поиски в просторах интернета закончились ничем, миллион абсолютно одинаковых костюмов, отличающихся друг от друга только ценой. Я вспомнила фестиваль красок Холи в Индии, где даже самые ярые адепты монохрома приходят в полный восторг от игры цвета! Наверное, именно в этот момент родилась идея бренда Soul Architects. Я с самого начала понимала, чего хочу от качества линейки: чтобы казалось, что тебя обнимают, когда надеваешь свитшот», — делится основательница бренда Мария Морозова.

Soul Architects создан для тех, кто хочет быть уверенным, что его внутреннее уникальное проявление находит отражение во внешнем облике, это одежда, в которой комфортно быть собой.