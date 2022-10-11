Бегать по лужам или сидеть за школьной партой, строить крепости или проводить время с друзьями, кататься на лыжах или сноуборде, — каждый новый день открывает перед юным исследователем новые возможности. Это требует от детского гардероба удобства и функциональности, ведь ребёнку должно быть легко и комфортно в любой ситуации, чтобы ничто не сковывало и не отвлекало от самого важного – познания этого мира.

Sherysheff – бренд многофункциональной детской одежды, который создает модели нового поколения с использованием современных инновационных технологий. Все процессы – от создания ткани до упаковки изделия – происходят в России, в городе Иваново. Sherysheff создан многодетными родителями Юлией и Михаилом Шерышевыми, которые на собственном опыте понимают потребности детей в движении и самовыражении.

В этом сезоне бренд представил для юных первооткрывателей комфортные комбинезоны, брюки, куртки и жилеты из инновационного материала softshell. Космическая одежда для земных приключений подарит свободу самовыражения: она не сковывает движения, защищает от влаги и спасает от ветра, износостойкая и при этом представлена в яркой цветовой палитре.

Фокус бренда – производство верхней одежды, однако в ассортименте можно найти всё, для того чтобы интересно проживать все грани детства: костюмы и комбинезоны из футера и флиса, аксессуары и школьную форму, которая из года в год остается бестселлером. Отдельного упоминания заслуживает широкий размерный ряд: топовые модели отшиваются до роста 170.

Sherysheff помогает каждому ребенку открыть космос в самом себе, зажигать звезды, светить и наслаждаться детством, поддерживая его в каждом начинании.