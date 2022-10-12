Новая коллекция российской сети магазинов «Снежная королева» включает классический гардероб для мужчин и женщин, в котором актуальные тренды сочетаются с комфортом и универсальностью, сообщает компания.

В женскую коллекцию вошли пальто прямого кроя, куртки-косухи из натуральной кожи, кардиганы с принтами, трикотажные платья и топы с открытыми плечами, свитеры со скандинавским узором fair isle, верхняя одежда из натурального меха, пуховики и дублёнки.

Мужская коллекция включает новые модели жилетов, косухи и куртки с асимметричной застёжкой, куртки-пилоты с оригинальной фактурой. В линейке аксессуаров – вместительные сумки оверсайз, объёмные шарфы, варежки из кожи, головные уборы.

Материалы: натуральная кожа высокого качества, натуральный мех. Цветовая гамма: спокойные базовые оттенки, белый, чёрный, фиолетовый (Very Peri), французский синий (French Blue), фуксия (Pink glo), насыщенный жёлтый (Spicy Mustard), зелёный (Island Green).

Одежда и аксессуары из новой коллекции доступны на сайте https://snowqueen.ru/.

«Снежная королева» – российская сеть магазинов, основанная в 1998 году. Компания – признанный эксперт в области продажи изделий из кожи и меха. Помимо создания собственных марок, «Снежная королева» сотрудничает с ведущими мировыми производителями, запускает успешные коллаборации и продолжает динамичное развитие.