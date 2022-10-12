Капсульная коллекция, созданная Befree в сотрудничестве с Анной Андржиевской, стала второй в серии коллабораций с современными российскими художниками, сообщает компания.

В коллекцию вошли платья и боди, свитшот с вышивкой и тёплый свитер. Вещи из капсулы украшают авторские принты и персонажи Анны Андржиевской. Дизайнеры Befree вместе с Анной несколько месяцев работали над воплощением графики в ткань, экспериментируя с цветом, способами печати, размером вязки, вышивкой и формой жемчуга.

«Художников часто переоценивают, мол, они такие фантазёры и затейники. На самом деле, художник ограничен своим медиумом. Например, профессиональные ювелиры сильно облагородили эскизы Сальвадора Дали, чтобы получились классные украшения. Без дизайнеров бренда я никогда не смогла бы воплотить свою графику в одежду, которую будут носить реальные люди. Один из использованных сюжетов – работа с сердцами «Река отчуждения» про первую любовь, накал чувств и отвержение. Моя любимая вещь – боди с перчатками, потому что у него есть пальчики. Получилась такая милая мелкая пластика – я ликую!» – рассказывает Анна Андржиевская.

Лубук вдохновлён работами британского художника Аниша Капура, композициями картин Александра Дейнеки и даже шедеврами Пабло Пикассо. Для съёмки превратили студию в волшебное пространство с розовым песком на берегу озера, огромными сюрреалистичными сердцами и горящими, как во время цирковых представлений, обручами. В качестве героев пригласили друзей бренда – актрису независимого театра Fulcro Леру Калегину, админа телеграм-канала scoteena Катарину, художницу-керамистку Леру и начинающую модель Дашу. Непрофессиональные модели в лукбуках – часть философии befree. Коллекция Befree e x Andrzhievskaia доступна на сайте befree.ru с 11 октября 2022 года.