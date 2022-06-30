В специальной коллекции сезона Fall-Winter 2022/23 AKHMADULLINA обращается к своей ДНК теме – русский костюм. Работая с этой темой уже более 20 лет, основательница бренда Алёна Ахмадуллина уверена, что традиции продолжают жить, когда они интегрированы в повседневность, а не существуют в формате музейных экспонатов. «Разбирая» элементы традиционного кроя и декора на характерные составляющие, бренд представляет их современную интерпретацию через призму собственного уникального стиля.

Начало любого костюма – крой, и AKHMADULLINA обращается к характерному русскому объему, гипертрофируя его и выстраивая на нем первый минималистичный блок коллекции. Суперобъемные силуэты в сдержанной пастельной гамме сочетаются с пикселизированной вышивкой крестиком в карамельных оттенках. Традиционные флоральные мотивы переложены на пиксели и выполнены в современной технике объемной вышивки в один цвет.

В основе второго блока – работа с техниками стежки и лоскутного шитья, которые являются ДНК-приемами бренда. Он включает простеганные жакеты-телогрейки, объемные принтованные костюмы и шубы, созданные в фирменной технике интарсии: из меха кролика, расшитого «пиксельным крестиком», и из меха песца в двух оттенках с имитацией накинутой шали.

В третьем блоке объем и силуэт дополняются теплыми вязаными фактурами и нарастающей яркостью цвета. ДНК-элементы бренда – косы и кокошники – располагаются на моделях в очень актуальной позитивной розовой гамме.

В четвертом блоке русские силуэты встречаются с фирменными принтами бренда, элементы которых прорисованы в объемной 3d технике. Многоцветные орнаменты перетекают в вечерний кутюрный блок, становясь еще ярче и усложняясь. Силуэты, декор и аксессуары становятся еще более объемными, с одной стороны, максимализируя идею объема, с которой всё начиналось, с другой – приводя коллекцию к общему знаменателю и представляя целостное видение современного русского стиля.