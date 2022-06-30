Как часто можно услышать, что в фотографии нет ничего серьезного? Что сложного, если человек просто нажимает на затвор?! Но за простым «нажатием кнопочки» стоит труд, выдержка и, самое главное, искусство.

Сейчас сложно представить мир без фотографов, а еще сложнее представить мир глянца без fashion-фотографов: без Хельмута Ньютона, снимавшего настоящую провокацию и скандал, без Сесила Битона, с его вниманием к деталям, без Эрвина Блюменфельда, с его бунтарской натурой и новаторским подходом, и, конечно, без Ричарда Аведона, с его раскрытием внутреннего мира персонажа и статичностью. Именно они возвели fashion-съемку в разряд искусства. Но отдельно, конечно, хочется рассказать про него…

Француз, эстет, сюрреалист. Если бы в кроссворде были указаны только эти определения, то мы бы безошибочно назвали Ги Бурдена. Сначала он хотел посвятить свою жизнь живописи, но благодаря военной службе в его жизни появилась фотография. После армии он долгое время работал продавцом фотооборудования, посудомойщиком в ресторане, и даже успел поработать курьером в посольстве США; и все это для того, чтобы заработать на профессиональное оборудование. Важным моментом в биографии Ги Бурдена является знакомство с Ман Рэем ─ представителем сюрреалистичной фотографии, художником (и просто хорошим человеком). Благодаря поддержке мэтра, а самое главное - таланту, взлет в индустрию моды произошел стремительно: снимки молодого фотографа хотели получить самые лучшие журналы, такие как «Vogue» и «Harper’s Bazaar».

Ги Бурден одним из первых начал проводить съёмки ради искусства, сочетая необычные позы, симметрию и гиперреалистичные цвета. Он стал настоящим новатором в мире fashion-фотографии, ведь именно он сместил внимание в коммерческой съемке со стандартных фотографий с акцентом на товар, на общую концепцию кадра в целом. Его фотографии вызывали приятный шок, при котором хотелось рассмотреть фото внимательнее. Одна из первых таких съемок была сделана по заказу «Vogue» для рекламы женских головных уборов. Был бы на его месте кто-то другой, мы, возможно, даже не вспомнили эту рекламу. Но благодаря Ги Бурдену, все знают фотографию, на которой модель в элегантной шляпке позирует у магазина с мясными тушами на витрине. Думаете это съемка не для «Vogue»? А главный редактор французского издания Эдмонда Шарль-Ру посчитала, что это то, что нужно, и опубликовала рекламу.

Ги Бурдена можно назвать сюрреалистом мира фотографии. Вдохновляясь работами Рене Магритта, фильмами Альфреда Хичкока и поп-культурой в целом, он создавал шедевры, которые и по сей день будоражат сознание.

Представьте: английские сады, цветущие розы и одинокие ноги в красивых туфлях, гуляющие между деревьев. Думаете, приснилось? Нет! Ги Бурден всего лишь показывает нам чудеса сюрреализма, снимая серию работ под названием «Гуляющие ноги», для рекламной кампании бренда «Charles Jourdan» 1979 года. По словам его сына – Самюэля Бурдена, ради этой съемки он ездил по Великобритании с чемоданом, набитым манекенами и туфлями, целый месяц. К слову, об исключительности гениального фотографа: дизайнер обувного бренда Ролан Журдан с момента знакомства с Ги Бурденом в 1964 году, следующие 17 лет доверял съемки рекламы для «Charles Jourdan» только ему.

Отдельно стоит отметить и методы работы мастера: психологическая травма, вызванная тем, что мама Ги Бурдена бросила его сразу после рождения, сильно сказалась на его работе и не в лучшую сторону. Его коллеги отмечали его строгость, требовательность, а иногда даже жестокость. Многих моделей он доводил до слез, заставляя позировать в холодных студиях по несколько часов. Один из самых ярких примеров ─ работа для рождественского номера «Vogue»: Ги Бурден решил украсить тела моделей жемчугом, а чтобы он держался крепче, полил девушек клеем с головы до ног, из-за чего им было тяжело дышать, и они теряли сознание прямо на съемочной площадке. Но фотограф не остановил съемки, даже несмотря на требования редактора.

Рассматривая все творчество Ги Бурдена, можно сказать, что сюрреализм пронизывает его насквозь. Конечно, нельзя не вспомнить о знаменитой фотографии, где лицо модели закрывают несколько пар рук с одинаковым маникюром. Вдохновением для этой съемки послужила работа «Стеклянные слёзы» Ман Рэя. Среди известных работ хочется выделить «Фотография в фотографии», где модель позирует в той же позе, в которой она изображена на только что сделанном полароидном снимке; работа «Свободное падение», где Ги Бурден использует обман зрения и хитрости в съёмке и, конечно, огромное количество самых невероятных кадров для глянца, с которыми он сотрудничал на протяжении 40 лет.

Интересная особенность гения сюрреалистичной фотографии: он никогда не хотел, чтобы его снимки были известны широкой аудитории ─ они публиковались исключительно для «жителей» fashion-мира. И только после его смерти фотографии смог увидеть каждый.

Благодаря своему перфекционизму, трудолюбию и чувству прекрасного, Ги Бурден сделал из фотографии искусство, и показал то, как не следовать общепринятым правилам, опираясь лишь на собственное представление о красоте.

«Его перфекционизм — одна из причин того, почему и сегодня, спустя почти 30 лет после его смерти, его творчество все еще востребовано» - Самюэль Бурден.