В проекте «Активный гражданин» началось голосование. Жители столицы определят победителей в 11 номинациях ежегодной туристической премии «Путеводная звезда» и отдадут свой голос за самые яркие гастрономические, экскурсионные и культурно-досуговые проекты. Голосование продлится до 26 ноября включительно.

Всего представители столичной туристической отрасли подали более 470 заявок. В число участников вошли как новые проекты, так и победители прошлых лет, но в уже новых номинациях (ресторан «Кафе Пушкинъ», Государственный Дарвиновский музей и другие).

Экспертное жюри оценит вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители будут выявлены с помощью голосования. Также организаторами премии будут объявлены четыре победителя - обладателя специального приза. Среди номинаций, представленных в проекте «Активный гражданин», две посвящены объектам гостеприимства, четыре – столичной гастрономии, еще три – проектам индустрии впечатлений и две — медиа.

«Модная гастрономия»

На эту номинацию было подано больше всего заявок. Участники используют в своей концепции последние технологические разработки и новые гастрономические решения. Всего за эту награду поборются 11 ресторанов, среди которых «White Rabbit», «Twins Garden», «Белуга» и другие.

«Московский завтрак»

Жителям столицы предстоит выбрать заведения с самыми вкусными и разнообразными завтраками в меню. В число претендентов вошли такие рестораны, как «Матрешка», «Champ Bistro», «Cihan Turkish Steak & Kebab» и еще восемь мест.

«Московская классика»

В этой номинации можно выбрать заведение, куда стоит идти за лучшими образцами традиционной русской кухни: «Горыныч», «Ruski», «Экспедиция» или другой ресторан.

«Лучшая московская кондитерская»

Номинация объединила шесть столичных заведений с вкусными и необычными десертами – это «АндерСон», «Волконский» и другие.

«Лучший отель для семейного отдыха»

Отдохнуть, не покидая города — хорошая возможность сменить обстановку на пару дней, поэтому многие жители столицы выбирают для отдыха местные отели. В этой номинации представлено пять гостиниц, комфортных для размещения всей семьи: например, «Plaza Garden Moscow WTC», «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow».

«Лучший завтрак в отеле»

В Москве продолжает расширяться многофункциональная гостиничная инфраструктура. Отели столицы становятся не только местами проживания во время отдыха, но и точками гастрономического туризма. Финалистами номинации стали «МонАрх Москва Отель», «Меркюр Москва Павелецкая» и еще пять отелей.

«Московские впечатления: выставки»

В столице еженедельно проводится свыше 350 культурных мероприятий. Москвичи выберут лучшую выставку или постоянную музейную экспозицию из семи номинантов: экспозиция Музея Востока, «Музей космонавтики: модель для сборки» и другие.

«Московские впечатления: для детей»

В Москве активно развивается детский отдых. В столице работают всевозможные парки развлечений, научные центры и другие пространства, где ребенок может получить новые знания и положительные эмоции. В этой номинации горожане выберут лучшее место для похода с детьми в будние или выходные дни. Финалистами стали технопарк «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», «Театр увлекательной науки» Московского Планетария и другие проекты.

«Московские впечатления: экскурсии и развлечения»

В этой номинации можно отдать свой голос за лучший экскурсионный или развлекательный проект для москвичей, среди которых – тематические ужины, детские мероприятия и другие. На голосовании представлено семь проектов. Например, в их число входят фондохранилище «Открытая коллекция» Политехнического музея и экспозиция «Подвиг Народа» в Музее Победы.

«Лучшая публикация о путешествиях по Москве»

В рамках новой номинации москвичи могут выбрать лучший журналистский материал о туристических маршрутах города. В финал премии прошли шесть публикаций от популярных блогеров и СМИ: от портала о гостеприимстве Welcome Times, проекта «Сити. Едим» телеканала «Москва 24» и других.

«Лучшее туристическое СМИ»

Всегда писать о путешествиях ярко и интересно, регулярно привлекая в город новых путешественников, – непростая работа. Горожане выберут медиа, чьи публикации постоянно помогают жителям и гостям столицы узнавать новое и лучше ориентироваться в туристическом предложении Москвы. На награду претендуют такие СМИ, как РИА Новости Туризм, медиагруппа «Типичная Москва» и другие издания.

Церемония награждения победителей премии пройдет в декабре. В рамках торжественного события также вручат четыре специальных приза: «Лучший экскурсовод», «Лучший администратор гостиницы», специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы и специальный приз за вклад в развитие гастрономического туризма столицы.

«Путеводная звезда» — это ежегодная премия Правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности города. В первый раз премия прошла в 1999 году и уже стала неотъемлемой частью жизни туристической индустрии Москвы. «Путеводная звезда» каждый год представляет участникам возможность громко заявить о себе как в профессиональной среде, так и на широкую аудиторию. За все время существования конкурса 295 представителей туристической отрасли получили премию «Путеводная звезда».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек. Поддержанные большинством голосов жителей решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Сейчас в «Активном гражданине» вы можете присоединиться к осенней акции «Москва: как это работает» ((https://ag.mos.ru/promo/autumn2023)), узнать интересные факты о музее-заповеднике «Коломенское» ((https://ag.mos.ru/polls/15311)), проголосовать за благоустройство въездных групп на ВДНХ ((https://ag.mos.ru/polls/15292)), оценить развитие районов Москвы в ключевых отраслях развития города в специальном проекте ((https://ag.mos.ru/promo/my-district)).

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».