Двери легендарного в караоке клуба Dorffman распахнулись для гостей вечеринки по случаю презентации клипа. Ведущим вечера был непревзойдённый телеведущий и актер театра и кино Юрий Аскаров.

Гости вечера смогли насладиться не только просмотром клипа, но и концертом Натальи Которевой, чьи песни и клипы уже нашли отклик в сердцах поклонников.

Эта презентация стала настоящим событием для всех поклонников Натальи Которевой и Юрия Аскарова.

«Вот так любить» - это не просто песня, это история, которая заставляет задуматься о том, как важно сохранять любовь и верность в отношениях. Она напоминает нам о том, что никакие трудности не могут остановить настоящую любовь, и что она может быть вечной, если мы будем уметь ценить и беречь ее.

Песню можно послушать и скачать: zvonko.link/174D00E

Официальная премьера клипа на YouTube состоится 8 ноября 2023