В творчестве известного отечественного дизайнера Натальи Душегреи её величество Лиса занимает особое место: принты с изображением лис являются одной из визитных карточек «Душегреи» и своеобразным талисманом.

Коллекции бренда эксклюзивны и не повторяются: сюжеты и изображения, модели и фасоны, конечно же, меняются и трансформируются, неизменно одно - обаяние, очарование и яркая индивидуальность каждой лисы из моделей дизайнера.

На днях креативная команда бренда в творческом тандеме с Анастасией Нестеровой провела фотосессию с живой лисой по имени Флешка.

Модель Анна Ситкина в компании озорной и задорной живой лисички настолько органично и гармонично смотрится в дивных пейзажах золотой осени, что, кажется, прямо сейчас родится ещё одна русская народная сказка, под названием «Лиса и Лебедь» или «Отдых Лисы на поляне из мухоморов».

Именно «Лиса и Лебедь» называется капсульная коллекция от «Душегреи», которая была выбрана для фотосессии, ещё один образ этого дня - эффектное пальто «Мухоморы» из демисезонной коллекции бренда.

Оригинальные функциональные модели пальто, «Дамаск 23», «Варенька» и «Купавна», выполненные в синергии бирюзового цвета и оттенка охры, а также в синтезе хаки, рыжего и красного цветов, словно сошли с иллюстрации доброй книги и погрузили в пленительный мир чудес и волшебства.

Новая коллекция Натальи Душегреи как всегда даёт возможность для составления различных вариаций и комбинаций капсульного гардероба.

Модели с принтом «Лиса и Лебедь» представлены не только пальто и куртками разных фасонов, но и платьями, юбками, блузами, жилетами и джемперами. Образ можно дополнить акцентным шарфом, платком, варежками и шапкой, а также стёганой сумкой или авоськой. Есть пальто в данной расцветке и для юных модниц, мечтающих выглядеть также красиво, как мама. А придать сказочности домашнему интерьеру поможет скатерть «Лиса и Лебедь».

Ноу-хау «Душегреи» в этом сезоне - комбинезоны с фантазийными принтами!

Например, в коллекции «Таёжные сказки» компанию чаровнице-Лисе составляет сильный медведь, мудрые совы и другие жители тайги! В капсуле «Сибирские сказки», в основе которой работы художницы Дарьи Герасимовой, лисы выполнены в «лубочном» стиле, что придаёт моделям особый шарм.

Ох, сколько можно придумать сюжетов о приключениях «Лисы и Лебедя», отправившихся на прогулку в причудливый хвойный или лиственный лес, или о загадочных героях «Таёжных» и «Сибирских» сказок… Простор для фантазии безграничный!

Лиса - персонаж множества сказок!

Кокетство, грация и очарование лис восхищают и вдохновляют никогда не сворачивать с намеченного пути и искать неординарные решения любых задач. В русских народных сказках лиса - олицетворение хитрости, коварства и красноречия: благодаря своему обаянию, харизме и лукавству лиса легко притворяется беззащитной и может манипулировать другими ради собственной выгоды.

Однако образ плутовки - лишь одна грань сказочной лисы. Например, в «Снегурушке и Лисе» рыжая красавица - благородная альтруистка. Кто из нас в детстве не зачитывался добрыми, мудрыми и поучительными «Сказками маленького лисёнка» писателя Игоря Фарбаржевича? Как же все мечтали гулять под «земляничным», «конфетным», «медовым» и «грибным» дождичком и точно знали, что «печаль одного лисёнка, разделенная на двух лисят — это ведь совсем не страшно. А когда тебя держит за лапу другая лапа — какая разница, что там ещё есть в мире?»

"Какой смысл жить долго, если не надеяться увидеть новые времена?"

В нарядах от Натальи Душегреи, выполненных в исконно русских традициях с любовью к Родине, уважением к истории и восхищением нашим уникальным культурным кодом, особенно приятно гордиться нашей великой страной и её уникальными жителями, знать, что «время вражды проходит», ждать, когда все родные и близкие соберутся дома за праздничным столом, и мечтать, что как можно скорее Мир, Добро, Вера, Надежда, Любовь и Дружба восторжествуют не только в сказках, но и в жизни!

Сказками про Лису вдохновлялась корреспондент Юлия Бурулева

Фотографии - Юлия Ханина/пресс-служба бренда «Душегрея»