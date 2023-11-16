В новую коллекцию российского бренда вошли стильные и функциональные женские и мужские модели для активного образа жизни, выполненные из дышащих технологичных и быстросохнущих материалов, сообщает компания.

Капсула включает толстовки, худи, спортивные брюки и леггинсы, лонгсливы, топы и футболки из трикотажа superstretch. Комплекты для йоги и фитнеса выполнены из гладкого плотного материала с использованием технологии лазерного кроя. Детали: вставки из сетки, светоотражающие элементы, карманы для гаджетов, эргономичные пуллеры. Цветовая палитра: чёрный, неоновый, коралловый, кофейный, трюфельный, молочный, нефритовый, лавандовый.

Коллекция представлена на сайте и в розничных магазинах BAON.

BAON – российский производитель мужской и женской повседневной одежды. Бренд основали в Швеции в 1976 году братья Бьорн, Андерс и Олаф Нельсон. В 1996 году российские партнёры полностью выкупили шведскую компанию. Основной посыл BAON: естественность и элегантность с дополнительным комфортом в любую погоду для тех, кто ставит в приоритет собственный комфорт и стиль.