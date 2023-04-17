В весенне-летнем сезоне российский бренд Surovaya рассказывает о своей миссии – быть поддержкой на пути к самым смелым мечтам. Каждое изделие коллекции продумано до мелочей и создает чувство уверенности и защищенности даже в самые турбулентные времена. Сохраняя высокое качество изделий и эксклюзивный дизайн, бренд устанавливает точку стабильности, которая всем нам так нужна.

Вдохновением для создания коллекции стали сильные люди, не боящиеся своей слабости. Здесь соединяются хрупкость и стойкость, чувствительность и воля, наши победы и поражения. Всё то, чем наполнены мы и из чего состоит наша жизнь.

В коллекции представлен, уже ставший частью ДНК бренда, обновленный жакет Zipper в глубоком черном цвете с молниями на плечах, который сочетает в себе дерзость и гибкость одновременно. Присутствует костюмная линия в монохромных оттенках для мужчин и женщин: в классическом брючном варианте и с уже узнаваемым низом юбкой-плиссе. Универсальным вариантом для повседневного гардероба и на выход может стать черная юбка макси из натурального материала с отражающим эффектом. Из верхней одежды представлен светло-бежевый тренч прямого кроя, который можно сочетать как с деловыми вещами, так и с casual. Особое внимание заслуживает базовая белая футболка со смелым решением — лейблом Surovaya на ключицах. Бренд заявляет о себе и продолжает делать то, что стало большим, чем просто одежда.