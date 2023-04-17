Российский бренд одежды Studio 29 представил рекламную съемку весенне-летней коллекции, которая получила название Made of Moments («Сотканный из мгновений»). Вдохновением для ее создания послужили семейные фотоархивы команды бренда.

«Каждая вещь – это не просто одежда, а целая история, которая связана с самыми яркими моментами детства. Мы воплотили наши воспоминания – от папиной куртки до маминого костюма. Вдохновились одеждой наших родителей и переосмыслили такие знакомые вещи, которые были у них в шкафу», – рассказала основательница и арт-директор бренда Studio 29 Татьяна Фомичёва.

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В коллекции можно найти разнообразные модели-трансформеры: кроп-рубашки, брюки-шорты из нейлона, жакеты со съёмными рукавами, тренчи с отстёгивающимся низом. В новом сезоне бренд предлагает сочетать демисезонную верхнюю одежду с летними моделями: куртки из экокожи с лёгкими струящимися платьями, костюмы из хлопка с шортами или брюками, джемперы с атласными юбками.

Первые модели коллекции доступны в интернет-магазине Studio 29 и в магазинах бренда в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске.