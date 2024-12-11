9 декабря в Москве прошла праздничная премьера приключенческого фильма для всей семьи «Баба Яга спасает Новый год». Картина, ставшая сиквелом нашумевшего хита «Баба Яга спасает мир», погрузила гостей в атмосферу новогоднего волшебства.

Фильм представили режиссер и продюсер Армен Ананикян, режиссер Карен Захаров, а также звезды фильма: Людмила Артемьева, вновь исполнившая роль харизматичной Бабы Яги, Глафира Тарханова, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин и другие актеры.

Красная дорожка мероприятия сияла новогодними огнями, а вечер сопровождался тематическими фотозонами. Поздравить съемочную группу с премьерой пришли звездные гости: Михаил Галустян с семьей, Виталий Гогунский, Анастасия Гребенкина, Виктор Пипа, Екатерина Решнова, Артем Казюханов, Александр Рапопорт, Лина Джебисашвили с семьей, Евгения Ахременко, Света Абрамова, Адам Кумаев, блогер Bukatara, Даниил Муравьев, Екатерина Червова, Варвара Куприна, Алиса Буслова, Евгения Соляных, Сергей Филин, Владимир Левченко, Мария Прорвич, Михаил Павлик, Катя Копанова с дочкой и многие другие.

Новая часть любимой истории разворачивается в канун самого волшебного праздника – Нового года. На этот раз Баба Яга вместе с новыми и старыми друзьями должна остановить могущественную Снежную Королеву, чьи планы угрожают не только близким героев, но и всему миру. В роли Снежной Королевы блистательно выступила Юлия Такшина, а Сергей Никоненко сыграл Деда Мороза.

Производством картины занималась кинокомпания «Фреш-Фильм», а прокатчиком выступила кинопрокатная компания «Наше кино». Продолжение приключений Бабы Яги выйдет в широкий прокат уже 12 декабря 2024 года и обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и ощущение настоящего чуда.