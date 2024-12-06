11 октября в кинотеатре «Каро» состоялась светская премьера семейной предновогодней комедии «Папу маме заверни». Кинопрокатная компания «Каро Премьер» выпустит фильм на большие экраны 5 декабря.

Картину первым зрителям представили актеры: Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Роман Попов, Амаду Мамадаков, Михаил Богдасаров, Стефан Татаринцев. Режиссер и генеральный продюсер фильма Иван Архипов, креативный продюсер Виктория Гудз, гендиректор киностудии Ленфильм Эдуард Суворов и президент кинопрокатной компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Картина выходит в широкий прокат в преддверии Нового года, поэтому создатели поздравили всех гостей с наступающим праздником.

«Новый год – единственный праздник в году, который не знает границ ни во времени, ни в возрасте, ни в пространстве. Мы все в Новый год становимся немножко детьми, начинаем мечтать, поэтому… мечтайте!», – пожелала всем Виктория Гудз.

«Желаю вам в наступающем году побольше улыбаться! Улыбки меняют мир к лучшему, улыбки меняют нас самих к лучшему», – пожелал Роман Попов.

«Это чудесная история, поэтому я от всей души желаю вам чудес в новом году!», — пожелал со своей стороны Михаил Богдасаров.

«Любви, семейности и семейственности, как глобальной идеи, которая есть в нашем фильме. Семья – это всё же самое важное, что может быть в жизни человека», – сказала Катерина Шпица.

О чём фильм «Папу маме заверни»

По сюжету фильма у девочки Виты и лучшей подруги её мамы есть навязчивая идея – выдать маму замуж. Мама и не против бы, но всё как-то не складывается. Близится Новый год, и Вите приходит в голову необычная идея – подарить маме ужин с известным актером: харизматичным и очень достойным мужчиной. В знакомом Вите агентстве подарков могут организовать свидание прямо в канун Нового года, только подарок уж очень дорогой…

Одними из первых фильм посмотрели: Сергей Шакуров, Таша Белая, Владислав Дунаев, Владимир Бутенко, Анна Калашникова, Анна Роскошная с дочерью, Наталья Громова с дочерью, SAINTY, Анатолий Чугунов, Евгений Костюченко, Веневьева Новицкая, Арина Жулина, Варя Джем, Лина Никова, Алиса Буслова, Вера Бирюкова, Егор Чураков, Валерия Манькова, Мария и Мохаммед Махмуз, Светлана Шевченко, Кирилл Малышев, Елизавета Хачатрян, Анастасия Рубцова (Настика), Стас Понятовский, Полина Сыроваткина и Владимир Грамматиков.