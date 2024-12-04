В этом году 18 декабря Премия DRESS CODE AWARD 2024 вот уже в шестой раз отметит профессионалов fashion и beauty индустрий за выдающиеся достижения и успешное внедрение инновационных практик и подходов.

С самого начала DRESS CODE AWARD задала высокую планку для участников: наряду с ведущими российскими компаниями в разные годы триумфаторами Премии становились легендарные мировые бренды Dior, Cartier, Bvlgari и многие другие. За пять лет были отмечены 130 лауреатов и дипломантов, представляющие свыше 30 различных направлений (от дизайнерской моды и ювелирного искусства до производства косметики и научных разработок в сфере эстетической медицины).

В этом году наряду с традиционной церемонией состоится праздничный гала-ужин в честь 20-летия первого российского журнала мод DRESS CODE, а также будет дан старт новому проекту – BUSINESS CODE AWARD – специальной Премии в области дизайна жизни и инноваций в бизнесе самого широкого спектра (от IT технологий и банковских услуг до туризма и строительства).

«DRESS CODE AWARD можно смело назвать «летописью талантов и идей», меняющих не только правила игры в своей сфере, но и мир в целом! Наши номинанты – люди, прокладывающие путь к совершенно новым вершинам бизнеса! А список победителей – это, своего рода, TOP-20 лучших брендов и мастеров страны», – основатель журнала DRESS CODE и Премии DRESS CODE AWARD Александр Смирнов.

«Богатый опыт сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными экспертами, которых редакция традиционно приглашает к участию в качестве жюри, позволил нам расширить собственные горизонты. И в этом году награды за инновационные бизнес-проекты и самые нетривиальные идеи, положительно повлиявшие на динамичное развитие самых разных отраслей экономики России, получат первые 10 победителей BUSINESS CODE AWARD», – генеральный директор группы компаний DRESS CODE GROUP Олеся Дмитриева.

Помимо именитых номинантов, церемония традиционно соберет не менее выдающихся гостей, в числе которых – первые лица наиболее успешных компаний-игроков российского рынка, представители Правительства и звезды шоу-бизнеса.

Имена лучших из лучших станут известны уже 18 декабря.

В Петербурге вручат награды Российской национальной Премии в области моды и красоВ этом году 18 декабря Премия DRESS CODE AWARD 2024 вот уже в шестой раз отметит профессионалов fashion и beauty индустрий за выдающиеся достижения и успешное внедрение инновационных практик и подходов.

С самого начала DRESS CODE AWARD задала высокую планку для участников: наряду с ведущими российскими компаниями в разные годы триумфаторами Премии становились легендарные мировые бренды Dior, Cartier, Bvlgari и многие другие. За пять лет были отмечены 130 лауреатов и дипломантов, представляющие свыше 30 различных направлений (от дизайнерской моды и ювелирного искусства до производства косметики и научных разработок в сфере эстетической медицины).

В этом году наряду с традиционной церемонией состоится праздничный гала-ужин в честь 20-летия первого российского журнала мод DRESS CODE, а также будет дан старт новому проекту – BUSINESS CODE AWARD – специальной Премии в области дизайна жизни и инноваций в бизнесе самого широкого спектра (от IT технологий и банковских услуг до туризма и строительства).

«DRESS CODE AWARD можно смело назвать «летописью талантов и идей», меняющих не только правила игры в своей сфере, но и мир в целом! Наши номинанты – люди, прокладывающие путь к совершенно новым вершинам бизнеса! А список победителей – это, своего рода, TOP-20 лучших брендов и мастеров страны», – основатель журнала DRESS CODE и Премии DRESS CODE AWARD Александр Смирнов.

«Богатый опыт сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными экспертами, которых редакция традиционно приглашает к участию в качестве жюри, позволил нам расширить собственные горизонты. И в этом году награды за инновационные бизнес-проекты и самые нетривиальные идеи, положительно повлиявшие на динамичное развитие самых разных отраслей экономики России, получат первые 10 победителей BUSINESS CODE AWARD», – генеральный директор группы компаний DRESS CODE GROUP Олеся Дмитриева.

Помимо именитых номинантов, церемония традиционно соберет не менее выдающихся гостей, в числе которых – первые лица наиболее успешных компаний-игроков российского рынка, представители Правительства и звезды шоу-бизнеса.

Имена лучших из лучших станут известны уже 18 декабря.