29 ноября в Центре событий РБК состоялось масштабное событие для лидеров индустрии «Мода в России как бизнес. Большое ревью РБК». Мероприятие стало итогом проекта РБК × VOYAH Fashion November, запущенного группой компаний РБК и брендом инновационных гибридных автомобилей премиум-класса VOYAH с целью объединить российский фэшн-рынок.

В событии приняли участие и посетили: Ида Галич, Ксения Собчак, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Анастасия Полетаева, Алиса Боха, Асмат Чкотуа, Кристина Хоронжук, Евгения Левшицкая, Максим Ганисевский, Татьяна Фомичева и многие другие.

Ведущими делового дня стали главный редактор «РБК Стиль» Евгений Тихонович и Ида Галич. В ходе мультимедийной презентации Fashion Review они представили гостям результаты исследования модной индустрии в России, проведенного командой РБК.

Полина Абдуллина, издатель «РБК Стиль»:

«Один из ключевых продуктов проекта — большое ревью российской индустрии моды. Это сумма наших исследований за три месяца работы: цифры, факты, инсайты и тренды. Все, что важно знать об отечественной фэшн-индустрии прямо сейчас. Чтобы собрать всю фактуру, мы провели пятичасовой круглый стол с экспертами рынка, опросили потребителей и более 100 инсайдеров индустрии, изучили свежие исследования коллег из разных компаний и ведомств. Мы посмотрели на индустрию объемно, в формате „360“ — для этого сейчас самое время, потому что модный рынок по-настоящему бурлит. Хотим придать российской моде импульс, рассказывая о ее достижениях, системных проблемах и возможностях».

Важной частью презентации стало анонсирование результатов рейтинга 500 российских брендов одежды и аксессуаров, созданного на основе глубинного исследования от «РБК Исследования рынков». Эксперты анализировали такие критерии, как размер и эффективность бизнеса в России, динамичность развития бренда и его представленность в фирменной рознице. Лидирующие позиции заняли GJ, O’STIN, Zolla, Kari и LIMÉ. Полный рейтинг опубликован на сайте РБК и в новом номере печатного журнала.

Также в программу делового дня вошли инвестиционный питчинг, где фэшн-компании представили экспертному совету свои проекты, и три бизнес-сессии на тему «Как заработать на моде в России». Модератором питчинга выступил Алексей Сухарев, а модераторами сессий стали Элина Тихонова, Анастасия Полетаева и Ксения Собчак. В число спикеров, к примеру, вошли Александр Рогов, Алиса Боха, Илоанга Ершова, Ануш Гаспарян, Илья Кобяков, Дарья Лобачева, Сергей Борисов и другие эксперты. Во время первой сессии участники поговорили о том, чем индустрия моды сегодня может быть привлекательна для профессиональных инвесторов и инвестиционных фондов, вторая сессия была посвящена заработку на фэшн-ретейле, последняя же раскрыла тему модного продукта: как его создать, грамотно прорекламировать и продать.

Еще одним смысловым акцентом стало награждение молодых дизайнеров РБК × VOYAH Fashion Prize. Победителями стали: Анна Онохина, annuko (лучший молодой дизайнер одежды), Алена Лозовская, Razumno (лучший молодой дизайнер обуви) и Евгения Петрова, Jenek (лучший молодой дизайнер аксессуаров). Каждый бренд получит информационную поддержку от РБК, тест-драйв VOYAH с личным водителем на 1 месяц и стенд на международной выставке моды Collection Première Moscow.

Завершением бизнес-дня стал коктейль, на котором выступила группа Beautiful Boys.

В течение ноября все каналы РБК освещают вопросы российской индустрии моды в рамках проекта РБК × VOYAH Fashion November.Каждая площадка — от печатных изданий до диджитал-платформ — раскрывает тему через призму своей экспертизы. Например, «РБК Отрасли» выяснили причины роста рынка моды и назвали главные тренды индустрии; «РБК Инвестиции» поделились, как вложиться в сферу моды; «РБК Недвижимость» рассказали, как фэшн-марки брендируют курорты и организуют совместные проекты с девелоперами; а «РБК Тренды» сравнили искусственный мех с натуральным и изучили обувную индустрию в России.

Партнерами проекта выступили: бренд инновационных электромобилей и гибридов класса премиум VOYAH, международная выставка индустрии моды CPM — Collection Première Moscow, девелопер MR Group и проект SET, маркетплейс Ozon и GT. COFFEE, бренд премиального кофе собственной обжарки ресторанного холдинга gt.