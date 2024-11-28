21 ноября в роскошной локации Villa Barvikha 135 прошла церемония награждения победителей ежегодной премии «Лидеры эпохи», учрежденной журналом BOMOND (бывш. PERSONO). На одной площадке собрались политики, предприниматели, звезды, врачи и представители других сфер деятельности. Среди тысячи заявок экспертным жюри было отобрано 80 победителей, которые стали носителями гордого звания «Лидер эпохи».

Мероприятие прошло под эгидой искусства, поэзии и культуры. На создание такой концепции организаторов вдохновило 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечалось в этом году. На премии присутствовали гости, которые совершили большой вклад в культурное развитие страны и общества.

На вилле царила атмосфера дружелюбия и роскоши. В велком-зоне гостей встречали интересные локации, синяя ковровая дорожка, журналисты, фотографы и видеографы. Фотографироваться можно было не только с селебрити, которые пришли на праздник, но и с необычными моделями — животными из Царского цирка Анны Кранц. Особое внимание к себе привлекли индюк и змея, которые охотно позировали вместе с номинантами.

Ведение мероприятия доверили бессменному ведущему премии Александру Снегиреву, его соведущими стали Анжелика Агурбаш и Мария Буше.

Программа началась с выступления скрипача-виртуоза нового поколения — Marko Krasso. Он порадовал гостей яркой игрой на скрипке и доказал, как этот инструмент может звучать свежо и современно. Далее на сцену вышли основатели премии Никита Лобанов и Яна Киреева, которые также заявили о том, что журнал PERSONO претерпел ребрендинг и глянец будет выходить под названием BOMOND. Чуть позже Наталья Бочкарева объявила о создании совместного с Никитой Лобановым проекта — журнала для детей и их родителей BOMOND KIDS.

Зрителей ожидало много музыкальных сюрпризов. Со своей патриотичной песней на сцене выступил Алексей Поддубный (Джанго), он также исполнил дуэт с Сергеем Бобунцом — экс-лидером группы «Смысловые галлюцинации». Одним из самых ярких моментов мероприятия стало выступление Сергея с бессмертным хитом «Вечно молодой», который стал саундтреком к культовому фильму «Брат-2». Позже вернуться в 90-е гости мероприятия смогли под песни всегда актуальной группы «Комбинация». Легендарная поп-группа исполнила два хита, под которые все пустились в пляс. «Непоседы» своим выступлением помогли погрузить гостей в детство, а еще одним украшением праздника стал выход артистов Театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club. Чуть позже свой музыкальный подарок подарила великолепная Анжелика Агурбаш, и финальную точку в развлекательной части вечера поставила Людмила Соколова, исполнив песню «Питерский дождь». Отметим еще один сюрприз: звездный астролог Василиса Володина поделилась прогнозом на будущий год.

Гостей праздника поразил праздничный торт, созданный Натальей Федониной. Это было настоящее произведение искусства с изображением портретов великих писателей.

Среди почетных гостей праздника были политики, депутаты Госдумы Евгений Федоров, Андрей Свинцов и Светлана Журова, которая также отметила благодарственным письмом Никиту Лобанова. Общественный деятель, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и заместитель председателя Правительства Челябинской области Маргарита Павлова также присутствовали на данном вечере.

Звезд и медийных персон в зале было очень много, среди них встречались и такие легенды, как Анна Шатилова, Эммануил Виторган, Дмитрий и Полина Дибровы.

Организаторами ежегодной премии «Лидеры эпохи» выступили:

Никита Сергеевич Лобанов — предприниматель, продюсер, основатель премии и глянцевого журнала bomond (бывш. PERSONO), президент Международной ассоциации экспертов малого и среднего предпринимательства, помощник депутата Государственной Думы, эксперт на радио и ТВ.

Яна Романовна Киреева — продюсер премии, директор по развитию журнала bomond (бывш. PERSONO), главный редактор онлайн-платформы PERSONO.RU.

Партнеры премии «Лидеры эпохи»:

• Бренд уходовой косметики для волос и тела Metodologia. В каждой баночке польза природных компонентов сочетается с научным подходом для создания ухода.

• Cappulo — модный и элегантный бренд лимитированных украшений, ориентированный на изысканную аудиторию.

• «Вай тай» — федеральная сеть салонов тайского массажа, место для отдыха от шумного города.

• Мастерская изысканных зефирных букетов ручной работы NASTIN.ZEFIR.

• Крупнейшая российская компания, лидер по производству артезианской питьевой воды «Королевская вода».

• MIRRA — лаборатория молекулярной косметики с 27-летней историей.

• Perfumes stories — концептуальный бренд косметики и парфюмерии с авторскими и селективными стойкими ароматами.

• «ЭКСМО» — российская издательская компания, выпускающая книги во всех основных жанрах.

• Парк-отель «Юхновград» в самом центре национального парка «Угра» Юхновского района Калужской области.

• Пряничная мастерская Soda.bakery by Solod Daria, изготавливающая имбирные пряники ручной работы.

• Премиальное пиар-агентство VVTOP.

• Визажисты Владлена Горякина и Тамара Валиева.

• GRYAZNOV RESTOGROUP — компания, предоставляющая услуги по созданию, открытию, запуску, управлению и продвижению ресторанов в Москве и регионах.

А еще:

TETRALAB, «Армада», Царский цирк Анны Кранц, Craft & Eco Food, «Цветочки», «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», «Лошадиная сила».

Также организаторы выражают благодарность всем информационным партнерам.

Победители премии «Лидеры эпохи-2024»:

Анна Николаевна Шатилова — советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, лицо и голос страны, теле- и радиоведущая, актриса (номинация «Женщина-легенда»).

Ирина Николаевна Текслер — общественный деятель, бизнес-леди, супруга губернатора Челябинской области (номинация «За личный вклад в развитие социальных, культурных и образовательных инициатив»).

Светлана Журова — известная конькобежка, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации (номинация «За выдающуюся политическую деятельность и вклад в развитие гражданского общества России»).

Эммануил Виторган — великий актер, в фильмографии которого более 100 ролей в кино (номинация «Легендарный актер»).

Большой театр — один из крупнейших и старейших театров оперы и балета в мире, объект культурного наследия народов России федерального значения (номинация «Легенда высокого искусства»).

Эдуард Бояков — режиссер, сценарист, продюсер, глава Нового Театра (номинация «За выдающийся вклад в театральное искусство»).

Алексей Поддубный (Джанго) — российский певец, композитор, общественный деятель, фронтовой артист (номинация «Автор музыкально-просветительского проекта „Чтобы победить“»).

Алексей Поддубный (Джанго) и Сергей Бобунец — настоящие мужчины, которых объединило не только творчество, но и поездки на фронт (номинация «Дуэт года — „Два товарища“»).

Сергей Бобунец — в прошлом фронтмен группы «Смысловые галлюцинации», сегодня лидер собственной команды и неформального движения «Вечно молодые», продюсер, предприниматель (номинация «За легендарный саундтрек „Вечно молодой“ к культовому фильму „Брат-2“»).

Александра Трусова — российская фигуристка, серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира (номинация «Спортсмен года»).

Дмитрий Дибров — советский и российский журналист, телеведущий, продюсер и режиссер (номинация «Легенда российского телевидения»).

Полина Диброва — основатель женского сообщества «Клуб Дибровой», ведущая проекта «Сарафанное радио Рублевки», модель, бизнесвумен (номинация «За создание лучшего женского сообщества»).

Никас Сафронов — народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств (номинация «Легенда живописи»).

Олег Рой — популярный писатель, сценарист, блогер, продюсер, общественный деятель, автор 80 романов различных жанров и 250 книг для детей и подростков (номинация «Писатель новой эпохи»).

Эвелина Бледанс — актриса, певица, телеведущая, общественный деятель, основатель фонда «Мы все разные», художественный руководитель инклюзивной театральной студии «Осьминожка» (номинация «За вклад в развитие инклюзивного театрального искусства»).

Наталья Бочкарева — популярная российская актриса театра и кино, режиссер, телеведущая, основатель собственной киношколы искусств (номинация «Лучшая актриса театра и кино»).

Роман Курцын — российский актер театра и кино, каскадер (номинация «Лучший актер экшен-жанра»).

Никита Кологривый — российский актер театра и кино, сыгравший главную роль в байопик-сериале «Комбинация» (номинация «За реалистичное воплощение образа Александра Шишинина в сериале „Комбинация“»).

«Комбинация» — женская поп-группа, один из самых ярких представителей эстрады 90-х годов (номинация «Группа-легенда»).

Рустам Набиев — мотивационный блогер, общественный деятель, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по альпинизму, примерный семьянин (номинация «За любовь к жизни»).

Андрей Ковалев — российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант, известный как лидер рок-группы «Пилигрим», теле- и радиоведущий, организатор рок-фестивалей (номинация «За поддержку молодых музыкантов»).

Елена Пинджоян — бессменный руководитель театра-студии «Непоседы» (номинация «За значимый вклад в развитие детского творчества»).

Анжелика Агурбаш — певица, актриса, лауреат множества самых престижных конкурсов и фестивалей (номинация «За вклад в эстрадное искусство»).

Dj Violin Marko Krasso — скрипач нового поколения, артист, покоривший море, небо и сердца своих зрителей (номинация «Хедлайнер года»).

Арина Шарапова — телеведущая, общественный деятель, глава и основатель Школы Арины Шараповой (номинация «За лучший образовательный проект»).

Василиса Володина — российский астролог и телеведущая (номинация «За грамотную популяризацию астрологии»).

Шахназаров Карен Георгиевич — глава киноконцерна «Мосфильм», легенда нашего кино (номинация «За выдающийся вклад в киноискусство»).

Михаил Богдасаров — российский актер, сценарист, режиссер, заслуженный артист Российской Федерации (номинация «Мастер перевоплощений»).

Дмитрий Астрахан — художественный руководитель театра «Школа Современной Пьесы», человек, который входит в золотой состав нашего кинематографа и театрального искусства (номинация «Лучшая театральная постановка»).

Сергей Зверев — чемпион мира, абсолютный чемпион Европы, король гламура, икона стиля (номинация Fashion Superstar).

Дарья Донцова — российская писательница, сценарист, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив» (номинация «Самая известная писательница России в жанре детектив»).

Алла Сигалова — советский и российский хореограф, режиссёр, актриса, педагог (номинация «Легенда танца»).

Михаил Турецкий — российский певец, музыкальный продюсер, хормейстер и шоумен (номинация «Самый креативный музыкальный продюсер»).

Ренат Давлетьяров — Президент Гильдии кинопродюсеров России, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2024 года (номинация «Продюсер №1»).

Диана Гурцкая — российская эстрадная певица, общественный деятель, народная артистка Российской Федерации (номинация «За вклад в социальную поддержку населения»).

Анастасия Меськова — балерина Большого театра (номинация «За красоту и изящество в балете»).

ASKERI GALLERY — галерея, основанная топ-моделью, актрисой Полиной Аскери (номинация «Лучшая художественная галерея»).

Анна Калашникова — певица, актриса, ведущая, модель (номинация «Самая стильная певица года»).

Александр Александрович Дороднев — доктор экономических наук, академик Академии медико-технических наук, вице-президент Московской медицинской палаты, соучредитель международной компании Webwellness Technologies (номинация «За вклад в развитие инновационных технологий в сфере здоровья»).

Ольга Осипова — независимый HR-эксперт, основатель курса «HR на миллиард» по развитию навыков управления (номинация «HR-эксперт №1 для CEO»).

Роман Геннадьевич Гюльмисарян — эксперт в строительной области и управлении недвижимостью (номинация «Эксперт года по редевелопменту»).

Юлия Александровна Кашапова — диетолог, нутрициолог, создатель запатентованного марафона «Код стройности» (номинация «За лучший проект года»).

MORELET — бренд оздоровительной продукции, созданный из натурального сырья Японского моря и инновационных технологий (номинация «Лучший российский бренд продукции для здоровья»).

Ирина Валерьевна Константинова — пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН (номинация «За подлинное мастерство и искренность»).

Марина Роднова — основатель экодеревни Родновье, психолог, кинезиолог, эксперт по банному целительству и успешный мультипредприниматель (номинация «За популяризацию русских оздоровительных традиций и создание экодеревни»).

Craft & Eco Food — частное производство деликатесов и эксклюзивной продукции (номинация «Гастрономический прорыв года»).

Ксения Сингаевская — основатель бренда премиальной флористики «Цветочки» (номинация «Создатель лучшего цветочного бренда»).

Вили Улей — глэмпинг-отели на берегу Волги и Оки, на древних землях Карелии и в реликтовом лесу Сочи (номинация «Лучшая сеть глэмпинг-отелей»).

Сергей Барышенский — первый холистический стоматолог с уникальным и комплексным подходом к лечению и профилактике проблем зубочелюстной системы (номинация «Первый холистический стоматолог страны»).

Манвел Арсенович Агаджанян — юридический блогер, основатель патентного бюро, автор книги «Защита брендов на маркетплейсах» (номинация «За лучший юридический блог по товарным знакам»).

IT-проект Armada security — высококлассная служба безопасности, основанная на принципах профессионализма и индивидуального подхода (номинация «Лучший сервис в сфере личной охраны»).

Наталья Федонина — дипломированный технолог кондитерских изделий, специализирующийся на создании уникальных десертов для свадебных мероприятий (номинация «Лучший свадебный кондитер»).

Марина Игоревна Корпан — профессиональный тренер, автор и основатель дыхательных методик для стройности и оздоровления (номинация «Тренер-лидер в искусстве здорового дыхания»).

Евгения Машко — мама шестерых детей и основатель шести бизнесов, общественный деятель, создатель частного телевидения и сети топовых детских академий (номинация «Бизнес-мама года»).

Театр танца Анны Кузнецовой Art Dance Club — самый широкопрофильный танцевальный коллектив России (номинация «Танцевальная феерия»).

LisChannel — телеканал о жизни успешных людей, громких мировых событиях, кино и театральных премьерах, арт-выставках (номинация «Лучший INDOOR-канал в сегменте premium и lux»).

Алексей и Ирина Поляковы — уникальные художники, основоположники двух новых стилевых направлений в искусстве, признанных искусствоведческим сообществом (номинация «Художники года»).

TETRALAB — это витамины, минералы, аминокислоты и множество биологически активных веществ премиального качества (номинация «БАД №1 в России для здоровья и активной жизни»).

Вадим и Вероника Барановы — звездные продюсеры, работают с более чем 100 селебрити, владельцы первого премиального пиар-агентства VVTOP (номинация «Продюсеры года»).

«Лошадиная сила» — российская косметическая компания, занимающаяся разработкой, производством, продвижением, а также дистрибуцией косметики в 26 странах мира (номинация «Выбор потребителей»).

Любовь Симонова-Емельянова — бизнес-леди, эксперт по венчурному капиталу, стратегии, бизнес-развитию, интернет-технологиям (номинация «За вклад в развитие венчурного инвестирования в технологии»).

Кластер Уральского Бизнеса — экосистема для развития бизнеса (номинация «Лучший проект в области развития предпринимателей»).

«Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках» — одно из старейших предприятий по производству фарфора в Европе с 260-летней историей (номинация «Хранитель культурного кода нации»).

Царский цирк Анны Кранц — уникальный цирк с интересной шоу-программой (номинация «Лучший праздник с животными»).

Карина Владимировна Конорева — эксперт с 20-летним опытом, архитектор эффективных команд и бизнес-трекер, основатель компании «Код роста» (номинация «HR-эксперт года»).

Ыманбек Эсенбаевич Суранчиев — юрист с 16-летним опытом, учредитель и гендиректор компаний в Российской Федерации и Кыргызской Республике (номинация «Юрист года»).

Your day — студия декора, занимающаяся комплексным оформлением мероприятий (номинация «Самая стильная студия декора»).

Елизавета Сергеевна Гришило — блогер-миллионник, предприниматель, основатель SMM-агентства SMART SMM (номинация «Эксперт по продвижению личного бренда и бизнеса №1»).

Ольга Сорокина — врач-ортодонт с 20-летним опытом (номинация «Ортодонт года»).

Яна Анатольевна Чекалина — премиальный нутрициолог с адекватным подходом к питанию и образу жизни (номинация «Нутрициолог года»).

Unité cosmetics Dr. Anastasia Volkova — бренд профессиональной косметики (номинация «Лучший бренд косметики»).

Тина Тиграновна Карапетян — доктор-лечебник с 15-летним стажем, владелица студии и обучающей академии RESYRS BEAUTY PATRIKI (номинация «Лучший врач-косметолог по скульптурированию лица»).

Ольга Стопычева — дизайнер одежды собственного бренда STOPYCHEVA (номинация «Дизайнер года»).

Татьяна Михайловна Мамаева — телесный терапевт, гипнолог, коуч по мышлению и трансформации жизни женщин (номинация «Создатель лучших трансформационных продуктов для женщин»).

Дмитрий Трепольский — фотограф, бизнесмен, эксперт по PR, обладатель престижных наград по фотографии, участник многочисленных выставок (номинация «Лучший фотограф Москвы в жанрах „Искусство, архитектура и город“»).

Банный комплекс Siberia — традиционная баня на дровах в сердце Москвы (номинация «Лучший подход и инновации в банном искусстве»).

Татьяна Смирнова — энерготерапевт, работающий с человеком через огонь (номинация «Огненный прорыв года»).

Лада Юрьевна Петрова — эксперт по счастью, практикующий ведический астролог, нумеролог, сертифицированный специалист по Аюрведе (номинация «Лучший специалист по Аюрведе»).

Sasha Mayorik — преподаватель английского языка, блогер-миллионник, создатель авторской методики, избавляющей от акцента (номинация «Лучший блог по иностранным языкам»).

Елена Мельниченко — маркетолог, писатель, блогер, основатель онлайн-школы для риелторов, автор бестселлера «Кофе для стажера. Сто дней одного агента» (номинация «За лучший бизнес-роман на рынке недвижимости»).

Александра Кленова — телеведущая, журналист и блогер (номинация «Лицо с экрана»).

Олеся Мизилева — основатель компании RENTONTOP, специализирующейся на аренде роскошных апартаментов (номинация «За создание лучших апартаментов премиум-класса»).

Дарья Хэнсон — автор трансформационного бестселлера «Что будет, если я выберу?» и создатель мобильного приложения HansOn для изменений любой сферы жизни (номинация «Создатель лучшего мобильного приложения для изменения жизни»).