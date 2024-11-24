19 сентября 2024 г. состоялся прекрасный творческий вечер певицы и дизайнера Виктории Цыгановой!

Этот вечер был окутан уютом. Событие объединило тех, кто понимает и ценит красоту, красоту во всем, но главное — красоту настоящего общения. Самая большая роскошь жизни и сегодняшних дней — это роскошь человеческого общения.

Событие состоялось в уютном арт-пространстве «Столичная галерея художников». Организаторы постарались и смогли наполнить зал эстетикой искусства.

Вечер начался с приветствия гостей и благодарности им за поддержку и участие в этом благотворительном мероприятии. В пленительном вокальном исполнении Виктории Цыгановой зрители смогли насладиться изяществом и эмоциональностью ее голоса. Артистка исполнила свои популярные хиты.

В программе вечера гости смогли насладиться:

•экскурсией по галерее и знакомством с художниками Надежда Елкина, Алексей Ваулин, Дмитрий Сухов.

•интерактивным показом новой коллекции певицы и дизайнера Виктории Цыгановой;

•душевными русскими романсами под живой аккомпанемент;

•специалисты бренда нейрокосметики NanoAsia представят новинки и расскажут об уникальных свойствах препаратов для естественной красоты и молодости;

•много угощений и, конечно же, блины с икрой и шампанское;

На этом ярком мероприятии собрались знаменитости, представители модного сообщества, а также лидеры различных общественных организаций.

Виктория Цыганова поделилась своим опытом и знаниями, рассказав гостям о своем пути к успеху в создании бренда одежды. Она рассказала о своих первых шагах в музыке и дизайне, о том, какие трудности ей пришлось преодолеть, и о том, как не сдаваться в трудных моментах. Презентация новой коллекции от Виктории Цыгановой стала одним из самых ярких и запоминающихся моментов на творческом вечере. Она продемонстрировала свое мастерство и умение создавать красивые наряды, которые способны подчеркнуть естественную красоту каждой женщины.

Организаторы события: Юлия Желвакова, президент благотворительного фонда «Сила Возрождения», Мила Титова, ПРИМА-БАЛЕРИН и владелица галереи, Вика Цыганова, российская певица и владелица бренда одежды.

При поддержке АНО «Русская Культура».