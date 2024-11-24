Молодежный день форума «Содружество моды»: креатив, вдохновение, культура

18 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге на площадке Атриума RASKROI Concept Group прошел «Молодежный день» в рамках форума «Содружество моды». Организатором «нулевого дня» совместно с Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания выступил ведущий российский фэшн-ретейлер Concept Group, собравший молодых профессионалов индустрии, студентов и дизайнеров из разных стран.

«Одна из целей форума – продвижение российских брендов и показ достижений легкой промышленности стран СНГ. Поэтому впервые показываем ткани, изделия из отечественной шерсти и кожи, презентуем обувную промышленность. Уверена, дискуссии в рамках форума, подписанные соглашения и показы дадут большой задел развитию легкой промышленности Содружества на десятилетия вперед», — комментирует Председатель Совета Федерации Инна Святенко.

Она добавила, что Атриум RASKROI выступил научно-производственным кластером, где именитые дизайнеры делятся опытом с молодежью.

Программа «Молодежного дня» была ориентирована на студентов и начинающих профессионалов индустрии, интересующихся карьерой в мире моды. Площадка стала платформой для обмена знаниями и опытом: образовательные сессии от ведущих экспертов индустрии дали участникам ценные советы для развития карьеры в моде.

«Сегодня фэшн-индустрия стоит на пересечении креативности и технологий, и успех бизнеса напрямую зависит от талантов, которые привносят в отрасль новые идеи и подходы. Работая со студентами и молодыми профессионалами, мы не просто поддерживаем их начинания — мы формируем экосистему, где инновации и традиции взаимодействуют для создания уникальных решений. Это инвестиция не только в будущее отрасли, но и в развитие компетенций, которые позволят бизнесу адаптироваться к вызовам глобального рынка и оставаться конкурентоспособным», — комментирует главный инвестиционный директор АФК «Система», председатель совета директоров ООО «Концепт Груп» и группы ВТК (Вологодский текстильный комбинат) Оксана Косаченко.

В программе «Молодежного дня» презентовали коллаборацию начинающих дизайнеров проекта Tajikistan Fashion Week, коллекции из Беларуси - «Мототоксикоз» Кристины Грень и «Франциск Скорина» Ирины и Марии Стрельчик, работы учеников заведующего кафедрой дизайна костюма Российского государственного университета им. Косыгина Сергея Сысоева: коллекция Ульяны Васенковой «Монетный двор», вышивка и авторские принты Ксении Духановой, коллекция верхней одежды Дианы Колташовой, платья и юбки Аполлинарии Верещагиной. Казанский Государственный институт культуры представил коллекции Наили Бургановой «Казанское кружево» и «Навруз».

«Сегодня молодым дизайнерам как никогда нужны площадки для экспериментов — как в создании продукта, так и в его продвижении. В отличие от советского прошлого, мы больше не имеем развитой системы фабрик, которые помогали молодым творческим силам воплощать их задумки. Сейчас важно поднимать престиж рабочих профессий, таких как портной, швея, технолог, конструктор, и развивать всю цепочку — от производства тканей и фурнитуры до контроля качества, — отмечает член международной ассоциации «Союза дизайнеров», создатель бренда Sergey Sysoev, зав. кафедрой Института бизнеса и дизайна (B&D), член «Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России» Сергей Сысоев. — Такие мероприятия, как «Молодежный день», позволяют дизайнерам и профессионалам индустрии обмениваться опытом, открыто обсуждать идеи и находить пути к созданию действительно значимого продукта для нашего потребителя. Я горжусь, что четверо моих студентов представили здесь свои коллекции. Это молодые дизайнеры из разных регионов России, чьи творческие концепции построены на глубоком понимании идентичности и самобытности».

Concept Group продолжает поддерживать инициативы, направленные на раскрытие творческого потенциала и формирование нового поколения дизайнеров.

Подробнее о представленных коллекциях

На площадке Атриума RASKROI зрители увидели коллекции молодых талантливых дизайнеров из России, Республики Беларусь и Таджикистана.

Среди самых ярких работ — коллекции молодых дизайнеров из SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY. Мужская линия «НЕПРОСТОКОСМОС» Ксении Духановой вдохновлена космической тематикой, женская коллекция «Монетный двор» Ульяны Васенковой отличается декором из биоразлагаемого пластика, имитирующего русские монеты эпохи Ивана Грозного, а коллекция «Модный дом» Дианы Колташовой поражает декоративными стежками в технике итальянского Трапунто и яркими принтами, напоминающими кованые орнаменты. Аполлинария Верещагина представила коллекцию, где лекала из модных журналов 1960-х годов превращены в оригинальные принты, а наряды словно оживают, перенося в атмосферу прошлого с новым смыслом.

Минские дизайнеры также не остались без внимания. Коллекция «Мототоксикоз» Кристины Грень передала динамику современных мегаполисов, а работа Ирины и Марии Стрельчик «Франциск Скорина» напомнила о богатом культурном наследии Беларуси, посвященном первому белорусскому книгопечатнику.

На «Молодежном дне» были представлены и этно-современные костюмы дизайнеров из Таджикистана. Также особый интерес вызвали коллекции казанского дизайнера Наили Бургановой, «Казанское кружево» и «Навруз», которые гармонично сочетали традиционные мотивы и современные элементы.

Молодежный день форума «Содружество моды»: креатив, вдохновение, культура

18 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге на площадке Атриума RASKROI Concept Group прошел «Молодежный день» в рамках форума «Содружество моды». Организатором «нулевого дня» совместно с Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания выступил ведущий российский фэшн-ретейлер Concept Group, собравший молодых профессионалов индустрии, студентов и дизайнеров из разных стран.

«Одна из целей форума – продвижение российских брендов и показ достижений легкой промышленности стран СНГ. Поэтому впервые показываем ткани, изделия из отечественной шерсти и кожи, презентуем обувную промышленность. Уверена, дискуссии в рамках форума, подписанные соглашения и показы дадут большой задел развитию легкой промышленности Содружества на десятилетия вперед», — комментирует Председатель Совета Федерации Инна Святенко.

Она добавила, что Атриум RASKROI выступил научно-производственным кластером, где именитые дизайнеры делятся опытом с молодежью.

Программа «Молодежного дня» была ориентирована на студентов и начинающих профессионалов индустрии, интересующихся карьерой в мире моды. Площадка стала платформой для обмена знаниями и опытом: образовательные сессии от ведущих экспертов индустрии дали участникам ценные советы для развития карьеры в моде.

«Сегодня фэшн-индустрия стоит на пересечении креативности и технологий, и успех бизнеса напрямую зависит от талантов, которые привносят в отрасль новые идеи и подходы. Работая со студентами и молодыми профессионалами, мы не просто поддерживаем их начинания — мы формируем экосистему, где инновации и традиции взаимодействуют для создания уникальных решений. Это инвестиция не только в будущее отрасли, но и в развитие компетенций, которые позволят бизнесу адаптироваться к вызовам глобального рынка и оставаться конкурентоспособным», — комментирует главный инвестиционный директор АФК «Система», председатель совета директоров ООО «Концепт Груп» и группы ВТК (Вологодский текстильный комбинат) Оксана Косаченко.

В программе «Молодежного дня» презентовали коллаборацию начинающих дизайнеров проекта Tajikistan Fashion Week, коллекции из Беларуси - «Мототоксикоз» Кристины Грень и «Франциск Скорина» Ирины и Марии Стрельчик, работы учеников заведующего кафедрой дизайна костюма Российского государственного университета им. Косыгина Сергея Сысоева: коллекция Ульяны Васенковой «Монетный двор», вышивка и авторские принты Ксении Духановой, коллекция верхней одежды Дианы Колташовой, платья и юбки Аполлинарии Верещагиной. Казанский Государственный институт культуры представил коллекции Наили Бургановой «Казанское кружево» и «Навруз».

«Сегодня молодым дизайнерам как никогда нужны площадки для экспериментов — как в создании продукта, так и в его продвижении. В отличие от советского прошлого, мы больше не имеем развитой системы фабрик, которые помогали молодым творческим силам воплощать их задумки. Сейчас важно поднимать престиж рабочих профессий, таких как портной, швея, технолог, конструктор, и развивать всю цепочку — от производства тканей и фурнитуры до контроля качества, — отмечает член международной ассоциации «Союза дизайнеров», создатель бренда Sergey Sysoev, зав. кафедрой Института бизнеса и дизайна (B&D), член «Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России» Сергей Сысоев. — Такие мероприятия, как «Молодежный день», позволяют дизайнерам и профессионалам индустрии обмениваться опытом, открыто обсуждать идеи и находить пути к созданию действительно значимого продукта для нашего потребителя. Я горжусь, что четверо моих студентов представили здесь свои коллекции. Это молодые дизайнеры из разных регионов России, чьи творческие концепции построены на глубоком понимании идентичности и самобытности».

Concept Group продолжает поддерживать инициативы, направленные на раскрытие творческого потенциала и формирование нового поколения дизайнеров.

Подробнее о представленных коллекциях

На площадке Атриума RASKROI зрители увидели коллекции молодых талантливых дизайнеров из России, Республики Беларусь и Таджикистана.

Среди самых ярких работ — коллекции молодых дизайнеров из SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY. Мужская линия «НЕПРОСТОКОСМОС» Ксении Духановой вдохновлена космической тематикой, женская коллекция «Монетный двор» Ульяны Васенковой отличается декором из биоразлагаемого пластика, имитирующего русские монеты эпохи Ивана Грозного, а коллекция «Модный дом» Дианы Колташовой поражает декоративными стежками в технике итальянского Трапунто и яркими принтами, напоминающими кованые орнаменты. Аполлинария Верещагина представила коллекцию, где лекала из модных журналов 1960-х годов превращены в оригинальные принты, а наряды словно оживают, перенося в атмосферу прошлого с новым смыслом.

Минские дизайнеры также не остались без внимания. Коллекция «Мототоксикоз» Кристины Грень передала динамику современных мегаполисов, а работа Ирины и Марии Стрельчик «Франциск Скорина» напомнила о богатом культурном наследии Беларуси, посвященном первому белорусскому книгопечатнику.

На «Молодежном дне» были представлены и этно-современные костюмы дизайнеров из Таджикистана. Также особый интерес вызвали коллекции казанского дизайнера Наили Бургановой, «Казанское кружево» и «Навруз», которые гармонично сочетали традиционные мотивы и современные элементы.