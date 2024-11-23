Сегодня мода занимает 7% в креативных индустриях, однако она имеет все шансы войти в топ-3 направлений, заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на итоговом пленарном заседании III Международного форума «Содружество моды».

По её словам, принятие закона о креативной экономике положило начало системной поддержке и развитию креативных индустрий в регионах РФ.

«По исследованию АСИ и ВШЭ, на сегодня вклад креативных индустрий в ВВП страны составляет 3,5%. Мы видим потенциал удвоения к 2030 году и видим, в каких направлениях этот потенциал существует», — сказала эксперт. Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская и Новгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ делают ставку на креативную индустрию как на одну из ключевых отраслей развития экономики регионов.

Индустрия моды составляет 7% в целом в креативных индустриях. На первом месте – IT, архитектура, научные исследования, интеллектуальная собственность. Индустрия моды имеет все шансы войти в топ-3 динамично развивающихся креативных индустрий РФ.

Отрасль обладает большим потенциалом роста как на внутреннем, так и на международном рынке. В вопросе экспорта продуктов модной индустрии рынок стран СНГ является одним из ключевых, доля этих рынков в отрасли превышает 80 процентов. Мы видим перспективы сотрудничества со странами СНГ для создания новых производственных цепочек. Сотрудничество со странами СНГ – один из наших общих приоритетов», — подчеркнула Светлана Чупшева.

Первое полномасштабное исследование развития креативных индустрий в Российской Федерации АСИ проводит совместно с Высшей школой экономики, Росстатом и компанией Reksoft Consulting.

Методология дает всестороннюю картину развития 16 индустрий и их влияния на смежные отрасли, позволяет составить детальный портрет сообщества, определить ключевые драйверы и барьеры роста креативного бизнеса, выявить приоритетные точки для межотраслевых коллабораций. В фокус группы вошли более 1500 специалистов из креативных индустрий.

Россия системно развивает креативную экономику, в начале года вступит в силу Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Более 50 регионов внедряют профильный Региональный стандарт, разработанный Агентством стратегических инициатив. В рамках исследования АСИ совместно с профильными ведомствами готовит 12 дорожных карт развития креативных индустрий до 2030 г. Одна из них будет посвящена моде.

Отметим, III Международный форум «Содружество моды» проходил в Санкт-Петербурге 19-20 ноября. Цель саммита — продвижение проектов стран Содружества в лёгкой промышленности. Его организаторами выступают МПА СНГ и Совет Федерации.

В рамках форума состоялись тематические круглые столы по вопросам глобальных трендов и текущей ситуации на рынке моды стран СНГ, региональной экономической интеграции и унификации отраслевого законодательства государств Содружества.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления Правительства о передаче ведомству с 5 февраля 2025 года функций по определению госполитики и нормативно-правовому регулированию креативной экономики.

Это необходимо в рамках реализации закона о развитии творческих индустрий, который также передаёт вопросы господдержки «креатива» в ведение регионов.

Председатель СФ Валентина Матвиенко подчёркивала, что сенаторы активно поддерживают развитие креативных индустрий, а также территорий народных художественных промыслов.