Два молодых российских бренда одежды и аксессуаров решили объединиться и создать коллаборацию с философской идеей.

В основу легла концепция сочетания несочетаемого, а также нового прочтения культуры России и сюрреалистического искусства.

История сотрудничества берет своё начало летом 2021 года, когда выпускница Текстильного Института им. Косыгина и Британской Высшей Школы Дизайна художник-модельер Полина Соколова и выпускница колледжа РГУ им. А. Н. Косыгина и Института Профессиональной и Любительской Фотографии дизайнер аксессуаров Анна Скороходова впервые решили создать совместную коллекцию, ориентируясь на близость взглядов и полярность прошлых коллекцией.

Полина в собственном бренде Соkол Ясньlй предлагает нетривиальное решение проблемы зимнего гардероба для российского климата, делая уклон на разработку зимнего ассортимента с русским кодом. Двухсторонний тулуп на магнитах, пуховики по индивидуальным меркам, костюмы по картинам Малевича и многое другое можно найти в его ассортименте.



Бренд by SKOROKHODOVA специализируется на эксклюзивных аксессуарах из натуральной кожи, полудрагоценных камней и кристаллов Swarovski. Каждая коллекция вдохновлена различными культурными направлениями, неизменно одно: этническая нотка, прослеживающаяся в сочетании цветов, силуэтов, фактур материалов. Стильные колье-чокеры, массивные украшения-трансформеры с живописными камнями, аутентичные моносерьги - все это можно найти в коллекциях молодого дизайнера.

Пандемия и самоизоляция внесли свои коррективы в создание коллаборации, однако подарили возможность более экологично и обдуманно подойти к ее созданию. Исходя из идеи сочетания противоположных элементов, Полина и Аня решили создавать одежду и аксессуары параллельно, вдохновляясь привычными источниками. Благодаря такому подходу, изделия получились самодостаточными и могут существовать как вместе, так и по отдельности, в альтернативных дуэтах.

Вязаные рукава и укорочённый комбинезон, стёганые брюки и двухсторонний пуховик-трансформер, ассиметричная пелерина и чувственный корсет - все триумфальные модели прошлых ярких коллекций собрались в одной. Как ни удивительно, путаницы не случилось, тёплые модели одежды в русском стиле составили разнообразные гармоничные сети на каждый день.

В основу коллекции украшений легла идея художников-сюрреалистов, а в частности основоположника этого движения - Андре Бретона, о поиске истинного облика мира через различные способы. Чтобы научиться жить, а не выживать, люди обязаны задействовать все органы чувств и наш мозг, которые в ответ «подарят» картинку многомерного мира реальности и эмоций. Вторым идейным направлением стали картины Сальвадора Дали, как наиболее узнаваемого и понятного широкой публике представителя этого мистического направления. Как итог - родились коллекция «анатомических украшений», состоящая из брошей, моносережек и колье, лейтмотивом которых стали очертания человеческого лица, сопровождающиеся «говорящими» декоративными элементами. Присмотревшись к украшениям, можно понять, какое смешанное, сложное чувство испытывает украшение.

Главным героем новой коллекции стал харизматичный певец и артист Марк Орлов: «Для меня самое главное - это убедительная индивидуальность. В работах Анны я вижу очень красивую и аутентичную составляющую, меня это очень заряжает, и как артисту дарит возможность вдохновляться и творить дальше». Своим примером Марк доказывает, что украшения могут добавлять в мужской образ не только стиль, но и брутальность.