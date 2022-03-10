Крупнейшее профессиональное событие в индустрии моды Восточной Европы и Центральной Азии CPM – Collection Première Moscow проходило в московском ЦВК “Экспоцентр” с 21 по 24 февраля 2022 года. Выставку посетило 17 000 гостей-специалистов, включая ритейлеров, производителей и поставщиков одежды, аналитиков рынка и журналистов.

СРМ на протяжении 18 лет является ключевой площадкой российских и международных брендов модной одежды и аксессуаров для презентации коллекций будущих сезонов. В 37-й выставке приняли участие 660 торговых марок из 23 стран, которые презентовали коллекции женской, мужской и детской одежды направлений outdoor, casual, business, special occasion, home и holiday осень-зима 2022/23. Наряду с постоянным международным присутствием компаний из Германии, Италии и Франции, экспозиция включила стенды датских и греческих премиум-брендов. Самой масштабной частью СРМ стал раздел Made in Russia с 275 стендами, а также два павильона Made in Turkey, представивших 102 дизайнерские марки.

Особое внимание гостей привлек зал dreams by CPM body & beach – выставки нижнего белья, пляжной моды, одежды для дома и занятий йогой. Среди 60 участников были представители Германии, Турции, России и еще 8 стран, программа для посетителей включала подиумные показы новых коллекций, а также лекционную секцию dreams dialogue и работу экспертного нетворкинг пространства LingerieBusiness.ru.

Значимым событием на СРМ стал и международный экономический форум инноваций и технологий fashion-ритейла Russian Fashion Retail Forum. В расписание деловой программы вошли аналитические доклады от Fashion Consulting Group, круглый стол от PROfashion и РАФИ об экспортных возможностях, дискуссии о ритейл-технологиях от Retail.ru, public-talks Sees Group и “Fashion Прокачка” на тему устойчивого развития и секция New-Retail.ru о концепции “Магазин 4.0”.

Томас Штенцель, генеральный директор компании-организатора СРМ – ООО “Мессе Дюссельдорф Москва”:

“СРМ демонстрирует настоящую эффективность деловой выставки. На протяжении четырех дней мы видели тысячи байеров, пишущих заказы. Это доказывает, что СРМ – важнейшая для рынка платформа, необходимая именно здесь, в Москве. Поэтому мы будем рады увидеться вновь 30 августа на площадке Экспоцентра в будущем 38-м сезоне выставки”.

Николай Ярцев, директор выставки СРМ:

“37-й сезон СРМ прошел с большим успехом, 660 компаний представили актуальные коллекции сезона осень-зима 2022/23. Выставка показала оптимизм рынка, готовность индустрии моды не только восстановиться, но и активно расти дальше. По существенно возросшему количеству байеров, посетивших экспозицию за четыре дня, можно уверенно говорить о том, что СРМ остается ключевым звеном в построении бизнес-процессов модного рынка в России”.

37-й сезон выставки СРМ состоялся при поддержке компании-соорганизатора IGEDO Company, международных ассоциаций Ente Moda Italia, German Fashion Modeverband Deutschland e.V., Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations, Federation Francaise du Pret a Porter Feminin, Enterprise Greece, а также российских компаний Fashion Consulting Group, Медиа-холдинга PROfashion и Русской ассоциации fashion индустрии, порталов Retail.ru и New Retail, Sees Group и “Fashion Прокачка”, Carlin Creative Trend Bureau в России, LingerieBusiness.ru, аромамаркетинг эксперта “Третье Чувство”, бренда “Архыз Vita”, а также Сolla Gen, Noryalli и La Nature.

Будущий 38-й сезон выставки СРМ состоится с 30 августа по 02 сентября и представит коллекции сезона весна-лето 2023 от российских и международных производителей модной одежды и аксессуаров в ЦВК “Экспоцентр”.