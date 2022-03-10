Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS подошел ко второму этапу - работа жюри. 1 марта завершился прием заявок от участников и теперь жюри приступили к оценке заявок по номинациям. И уже совсем скоро будет объявлен шорт лист финалистов. Прием заявок и отбор участников проходит с помощью облачного сервиса КОНКУРС.РФ на платформе FASHION-ID. Этот уникальный сервис позволяет проводить конкурсные проекты более эффективно и на новом технологическом уровне.

В ходе первого этапа Конкурса участники подавали заявки онлайн в различных номинациях. По итогам работы экспертного совета в ближайшее время будет сформирован шор тлист, из которого будут отобраны 50 финалистов для участия в фестивале, образовательной программе, финальном отборе и церемонии награждения в мае в Москве.

В проекте FASHION LEADERS помимо номинаций соискатели разделены по возрастным категориям: 16+ учащиеся, начинающие специалисты, 18+ студенты, выпускники и специалисты, 35+ профессионалы отрасли.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS / START уникален по своему масштабу, так как принять участие, подав заявку мог специалист или увлеченный модой любитель из любого региона России старше 16 лет, конкурс насчитывает более 20 номинаций, а участники становятся членами глобального отраслевого сообщества.

Конкурс дает возможность финалистам пройти обучение у признанных экспертов, выиграть курс в Istituto Marangoni в Милане, принять участие в фестивале и попасть на арт-школу индустрии моды в рамках образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в Крыму.

В ходе проекта будет создана система реализации творческого потенциала. Все участники станут частью профессионального сообщества FASHION-ID.ru и смогут быть вовлечены в проекты компаний партнеров платформы. Все финалисты проекта будут приглашены на стажировки в компании-партнеры!

FASHION LEADERS ищет будущих лидеров моды - молодых, смелых, дерзких!

В состав жюри вошли дизайнеры:

Дмитрий Логинов,

Виктория Андриянова,

Андрей Бурматиков, Faberlic;

а также:

Людмила Нарсоян, руководитель школы Fashion Factory;

Анна Лебсак-Клейманс, Fashion Consulting Group;

Александра Калошина, Radical Сhic и студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design;

Наталья Шустикова, Российский союз производителей одежды;

Ирина Крутикова, академик Российской Академии Художеств;

Галина Истомина, куратор дизайнерских проектов

и другие.

Справочная информация:

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.