В творческом пространстве Concept Group RASKROI в Санкт-Петербурге состоялся традиционный фестиваль детской моды KIDS FASHION FEST. В этом году в основу концепции мероприятия легло весеннее пробуждение природы и мир зазеркалья. Главной особенностью, подчеркивающей тематику фестиваля, стали уникальные зеркальные подиумы и декорации в сочетании с digital-элементами и LED-экранами.

В рамках мероприятия детские коллекции представили 12 российских и международных брендов. При этом съемка показов и прямых эфиров велась с пяти камер в соответствии с масштабными мировыми показами.

В модном показе приняли участие около 250 детей в возрасте от 5 до 17 лет из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Воронежа, Волгограда, Мурманска, Уфы, Казани, Чебоксар, Сахалина и др.

Свои коллекции представили, в частности, бренд ACOOLA в сопровождении новой женской коллекции Concept Club (входят в портфель компании Concept Group), бренд George Black Dress, испанский бренд Karolina’s Kingdom, бренд AnPer by Anton Permyakov, бренд SEE ARSI, Boulas, инновационный экологичный бренд BOYARI, изготавливающий одежду из яблочной кожи, а также известный и эпатажный дизайнер Гера Скандал с эмоциональным шоу UNE VIE т др. Организатором фестиваля выступило петербургское модельное агентство Musthave, показ традиционно был оформлен московским стилистом Аленой Носковой.

«KIDS FASHION FEST уже стал традиционным мероприятием в Санкт-Петербурге, который направлен на развитие детской модной индустрии в России. Сегодня именитые и передовые дизайнеры детской одежды, юные модели и ведущие стилисты объединяются в нашем творческом пространстве RASKROI, представляя уникальные новинки и задавая тренды наступающего сезона. Нам важно поддерживать подобные события, которые в дополнение укрепляют статус Санкт-Петербурга как модной и культурной столицы страны», – прокомментировала генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.

Справка о компании Concept Group:

Портфель Concept Group представлен брендами Acoola (детская одежда и аксессуары), Concept Club (женская одежда и аксессуары), а также Infinity Lingerie (женское белье). В основе бизнеса Concept Group лежит мультибрендовая и мультиканальная модель, позволяющая диверсифицировать структуру доходов. Значительную часть выручки обеспечивает федеральная розничная и франчайзинговая сеть, насчитывающая 235 магазинов. Вся продукция разрабатывается в собственном дизайн-ателье и производится с соблюдением высоких стандартов качества.

Справка о пространстве RASKROI:

Экспериментальное пространство RASKROI в Санкт-Петербурге находится на Казанской, 25. Было открыто в 2021 году для всех, кто работает в моде и стремится попасть в индустрию. В пространстве RASKROI действует открытый коворкинг с кафе, дизайн-бюро и технологическая мастерская Fablab с 3D-сканером и 3D-принтерами, регулярно проводятся лекции, мастер-классы, образовательные и деловые события о моде и технологиях. Запуск RASKROI – это шаг Concept Group к переходу на более устойчивую бизнес-модель и способ поддержать развитие инновационной креативной среды в Санкт-Петербурге.