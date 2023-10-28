24 октября все самые модные светские персоны столицы собрались в сердце Москвы на торжественной церемонии награждения Fashion People Awards 2023.

На празднике блистали Алексей Чумаков, Максим Аверин, Люся Чеботина, Настасья Самбурская, Митя Фомин, Аня Покров, Анжелика Агурбаш, Эвелина Бледанс, Анна Михайловская и многие другие.

Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA жаждут получить все звезды российского шоу-бизнеса, представители fashion и beauty индустрий, искусства и бизнеса, а также популярные блогеры.

Вот уже в 13-й раз организаторы церемонии – Soroka Production выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды, кем восхищаются и любят. Выбор организаторам дался непросто – на 34 категории пришлось более 100 уникальных и по-своему талантливых номинантов. Торжественное награждение на сцене Известия Hall, как и всегда, сопровождалось насыщенной программой, выступлениями любимых артистов и подарками от партнеров премии.

Все присутствующие громко поддерживали артистов, подпевая Олегу Майами, который исполнил хит года «Не вспоминай» (feat. Леша Свик, NILETTO), и Люсе Чеботиной с песней «Абьюз». На танцполе в этот вечер

было много танцев под песни Filatov&Karas, RASA, Lyriq, Akmal', ЭЛиПС. За настроение отвечали прекрасные певицы – Зара, Mary Gu, Жасмин, Настасья Самбурская.

А Ирина Понаровская произвела фурор не только на сцене, но и на красной дорожке, собрав вокруг себя абсолютно каждого гостя премии. Список гостей мероприятия тоже получился внушительный. На церемонии были замечены Максим Аверин, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Митя Фомин, Аня Покров, Natan, Руслан Тагиев, ST, Ассоль, Тутси, Нюта, Дэя, Sandra Top, Олеся Лагутина, Анжелика Агурбаш, Юлия Беретта, Эвелина Бледанс, Олег Влади, Наталья Власова, Анна Михайловская, Владимир Славский, Надин Серовски, Анастасия Гребенкина, Алена Иванцова, Таня Терешина, Наталья Которева, Светлана Пырескина, Денис Казьмин и многие другие.

А теперь к победителям! В этом году ими стали:

Fashion певица – Люся Чеботина

Fashion певец – Алексей Чумаков

Открытие года – Akmal'

Прорыв года – Mary Gu

Freshman года – LYRIQ

Fashion дуэт – Жасмин и Эмин - «Отражения»

Fashion группа – RASA

Fashion шансон – Настасья Самбурская

Fashion песня – Олег Майами, Лёша Свик и Niletto - «Не вспоминай»

Лучшая танцевальная песня – Filatov & Karas - «Мимо меня»

Fashion пара года – ST и Ассоль

Fashion телеведущий – Роман Каграманов

Fashion Блогер – Аня Покров

Fashion Актёр – Максим Аверин

Fashion Актриса – Актрисы главных ролей фильма «На Рубле без рубля»

Юная Fashion певица – Фариза Дзгоева

Воссоединение года – группа «Тутси»

Fashion Этника – Зара

Выбор VOICE – Люся Чеботина

Fashion Косметолог – Аида Пашаева

Бестселлер года – «Deesse Cosmetics»

Fashion проект года – Дизайн-бюро Елены Ленской

Икона стиля – Ирина Понаровская

Fashion дизайнер – GOGA NIKABADZE

Спикер года – Дмитрий Сендеров

Лучшая банкетная площадка – Клубный Дом «Подмоскоvные Vечера»

Лучший гастрономический театр – Ресторан «Балаган»

Fashion караоке – Караоке «FORTEПЬЯНО»

Fashion дизайнер детской одежды – Таня Тузова

Звёздный биохакер – Светлана Гааг

Легендарный балет – Балет Аллы Духовой «Тодес»

Самый экологичный алкогольный напиток России – Водка «Organika»

Самый модный крепкий алкоголь в РФ – «Коктебель»

Музыкальный лейбл года – ROCKET RECORDS

Неизменные ведущие церемонии – Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова, Костя Bravo, Игорь Скрипко и Мария Топчий. На протяжении всего вечера они вместе со звездными гостями вручали награды самым модным персонам страны. Официальными инфопартнерами церемонии выступили МУЗ ТВ, ОК!, VOICE, 7 Дней, Fashion tv.