У каждой женщины есть свои маленькие слабости. Кто-то обожает косметику, кто-то скупает симпатичные мелочи для дома на маркетплейсах, кто-то тратит половину зарплаты на косметолога. А наша сегодняшняя героиня из тех, чей гардероб мог бы занять целую квартиру.

Юлия Эйсмонт, бывшая модель, ныне — основатель салонов красоты — настоящий фанат одежды. В какой-то момент вещей в доме стало так много, что даже выделенный под них большой гардероб стал напоминать склад.

Сегодня Юлия поделится, как она дала новый смысл своему (почти патологическому) хобби и как её покупки смогли осчастливить других людей.

– Юлия, откуда эта страсть к одежде? Это история тянется из модельного прошлого?

– Отличное замечание! История действительно тянется из прошлого, но не модельного, а из детства. Я родилась в обычной рабочей семье, жила в закрытом военном городке, а ещё у меня есть старшая сестра. Все эти факторы, конечно, отразились на том, какую одежду я носила. Самая простая, самая доступная. Часто — оставшаяся от сестры. Мама очень старалась, вышивала воротнички, отглаживала юбочки. Я ей бесконечно благодарна! На самом деле, в этих мелочах она прививала мне ценность эстетики. Но в моем классе были девочки с другим материальным положением. Они красиво наряжались и, конечно, мне тоже очень хотелось! Меня никто не унижал, никто не смеялся над моими простыми платьями, но мне просто хотелось тоже выглядеть эффектно.

И я помню, каким было моё счастье, когда на съемках нужно было постоянно переодеваться. Что уж говорить про ситуации, когда бренды дарили одежду после завершения фотосессии.

— Вы всегда оставляли одежду себе?

— Иногда дарила подругам, но чаще — себе, потому что она была под мой рост и размер. А когда гонорары стали достойными, тогда начала сама себе покупать все то, о чем мечтала. Наконец я брала не только базу, которая в минимальных количествах сочетается между собой и не выглядит так, будто ты всегда в одном и том же. Я брала все, что мне нравилось! И скоро мой гардероб стал таким гигантским, что я перестала понимать, что там есть, чего нет.

А там и дочь Дэя начала подрастать, и ей тоже хотелось покупать всякие платьица, из которых она моментально вырастала. В общем, одежды стало так много, что пора было искать ей отдельную квартиру (смеётся).

— Есть пункты сбора, вы не думали относить одежду туда?

— Ну конечно думала. И даже делала. Но, во-первых, я не понимаю, что потом с этой одеждой происходит. Её утилизируют или отправляют адресно тому, кто нуждается? Или свозят потом в секонд-хенды и продают? Одно дело, отнести туда футболку, и совсем другое — красивое платье или дорогое пальто, которое подбиралось с любовью, носилось несколько раз и сейчас лежит, потому что просто перестало нравиться. Иногда так бывает. А во-вторых, это нужно выбегая из дома не забыть мешок с одеждой, простроить маршрут, в общем, много неудобств. И я придумала целую схему.

Я нашла двух ответственных девушек, которых взяла в помощь на зарплату. Они гладят вещи, фотографируют их на приглашенной модели, раскладывают их в специальном отдельном помещении.

А потом выкладывают объявления, отвечают на вопросы. То есть, девушки занимаются продажей моих вещей. Вещи все в идеальном состоянии, брендовые и с «Авито» приходит хорошая сумма.

Я сначала в шутку порадовалась — можно продавать старые вещи, покупать новые и каждый день ходить разной! А потом поняла, что комплексы подростка Юли уже давно закрыты, мне уже не нужны тонны платьев, чтобы чувствовать себя красивой. Зато вокруг меня есть люди, которым нужна помощь. И помогая им, я чувствую себя счастливой.

Поэтому все деньги, полученные с «Авито» решила переводить нуждающимся детям.

У меня есть двое подопечных детей со сложными множественными нарушениями. Они нуждаются в постоянной реабилитации, и я им регулярно помогаю. И вообще, ко мне часто обращаются мамы детей, кому тоже нужна помощь. Теперь все мои доходы с продаж одежды идут именно им.

— Юлия, а люди как-то афишируют это? Говорят о вас после той помощи, которую вы оказываете?

— А разве должны? Я не хочу огласки и не жду никакой благодарности. Наше сегодняшнее интервью вообще первый раз, когда я говорю об этом сама.

Когда о тебе начинают говорить, как о помощнике, сразу приходит ещё больше нуждающихся. Однажды приют для животных, которому я помогла закрыть аренду, выложил обо мне пост. В этот день мне написал столько людей… я думала, моё сердце разорвется, когда читала их истории. Если бы у моих финансов не было лимитов, я бы всем помогла. Но они есть, поэтому приходиться выбирать. И это ужасно!

— А вы никогда не думали как-то масштабировать помощь? Сделать её официальной?

— Вроде фонда? Мне часто предлагали открыть фонд помощи или дом пристарелых хорошего уровня. И я даже рассматривала всерьез эти варианты, но каждый раз приходила к выводу, что морально этого не вынесу. Мне проще радовать кого-то издалека, чем полностью погружаться в жизнь людей.

На то, что я делаю сейчас, у меня хватает энергии (проверьте, её нужно очень много!), но открывать что-то большое — нет, я точно не смогу.

Понимаете, сейчас моя душа совершенно точно радуется когда я этим занимаюсь. Если это станет моей рутиной, останется ли радость?

— Мудро. Скажите, а людей вокруг себя вы призываете к благим поступкам?

— Не призываю. Просто стараюсь быть примером. И для дочери, и для друзей. И мне нравится видеть, как они заряжаются идеей и присоединяются ко мне. Неважно, финансово или морально. То, что души моих близких способны на добро — это большой подарок!