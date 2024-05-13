19 мая в библиотеке имени Пушкина состоится свадебный VIP воркшоп. Платье невесты, изготовленное в единственном экземпляре, станет изюминкой этого мероприятия. Наряд создан широко известным в мире свадебной моды дизайнером Ланой Мариненко.

Организаторы выбрали яркую локацию - старинный особняк с изысканной лестницей, камином и роялем. Букет невесты и стол для молодоженов оформят профессиональные флористы. Эстетика кадров продумана до мелочей.

Мероприятия такого уровня для фотографов - редкость. Желающих получить красивые кадры в роскошной дворцовой эстетике с дизайнерским платьем от Ланы Мариненко много, поэтому новость о его проведении привлекла внимание даже тех фотографов, которые далеки от свадебной индустрии.