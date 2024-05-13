Бренд Daisyknit выпустил новую весеннюю линейку, вдохновленную морскими сценами из фильма "Человек-амфибия" и винтажными фотографиями с эффектом сепии из 50-х.

Впервые в коллекции появился хлопок Broderie Angles, из которого выполнены женственные платья и легкие юбки. Они играют важную роль в этой коллекции, как и в предыдущем сезоне. Daisyknit придерживается длины макси и экспериментирует с формами, например, прямыми или более "острыми" расклешенными.

Также в тренде топы без бретелек, жилеты и и вязаный трикотаж-сетка. Костюмные ансамбли следующего сезона выполнены из смесей льна и вискозы. Этот материал сочетает в себе фактуру льна, мягкость и эластичность вискозы и легкий блеск, характерный для благородных тканей.

Для тех, кто не хочет носить пиджак в летний сезон, предлагаются различные варианты костюмов с легкими рубашками и топами. Актуальные аксессуары, такие как плетеные сабо, кожаные футляры для очков, сумки из текстиля и кожи и любимая этим летом панама, завершают образ.

Главной идеей Daisyknit является создание качественнуой современной одежды на уровне европейских брендов, но в России и по доступным ценам. Дизайнеры марки всегда хотели создавать такую одежду, в которой девушки будут чувствовать себя уверенными в себе и счастливыми.

Фото предоставлены компанией.