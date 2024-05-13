Бренд inni представил весеннюю коллекцию с новыми текстурами, натуральными, небазовыми оттенками и смелыми деталями. Ключевое слово этой линии - тотальная свобода во всем.

Это подчеркивают потертости, специально порванные вещи, выражающие дух гранжа, и необычные текстурные акцентные элементы, которые можно смешивать между собой. В коллекцию вошли жилеты с геометрической строчкой, куртки, брюки и джемперы из шерсти альпака.

Также представлены джинсы в винтажном стиле, а также пара джинсы с большими прорехами и необработанными краями. Джемперы также имеют смелые акценты на спине. Эти вещи можно сочетать с костюмными брюками, юбками-карандашами с разрезами и кожаными бермудами.

inni — бренд с культовым корейским дизайном и европейским подходом к созданию качественной одежды.

Фото предоставлены компанией.