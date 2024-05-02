24 апреля 2024 года состоялась ежегодная церемония награждения победителей премии «PERSONO года» по версии журнала PERSONO. В этот раз местом проведения организаторы выбрали загородный комплекс Villa Barvikha 135, расположенный в живописном реликтовом сосновом лесу.

Отличительной особенностью церемонии в этом году стало то, что все её участники получили возможность окунуться в атмосферу времён СССР: и те, кто до сих пор ностальгирует по той эпохе, и те, кто мало что о ней помнит или знает лишь по рассказам родителей и школьным учебникам истории.

Всё пространство банкетного зала было оформлено в стилистике советских будней. Красные галстуки, повязываемые на входе, переносили участников премии во времена пионерии, а популярные в начале 90-х жевательные резинки дарили многим забытую радость из далёкого советского детства. В этом году премия так и называлась: «PERSONO года – 2024. Сделано в СССР».

По уже сложившейся традиции церемонию награждения премии вёл Александр Снегирёв, а его соведущими поочередно были Эвелина Блёданс, Анна Калашникова и Константин Кот.

«PERSONO года 2024» собрала на одной площадке селебрити, профессионалов своего дела, выдающихся, активных и предприимчивых людей России, которые внесли значимый вклад в развитие культуры, медицины, бизнеса и технологий. Медийными гостями церемонии стали: группа «Комбинация», которая была отмечена премией как самая актуальная поп-группа 90-х; боксёр Костя Цзю, получивший награду в номинации «Легенда бокса»; Эдгард и Аскольд Запашные, удостоенные премии в номинации «Самые лучшие цирковые постановки» и многие другие.

Лауреатами премии в этом году стали выдающиеся люди времён СССР: Анна Николаевна Шатилова, советский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР – в номинации «За вклад в отечественное телевидение»; Александр Шульгин, прославленный российский композитор, автор песен и продюсер – в номинации «Композитор-легенда»; номинацию «Легенда эпохи» получил художник Никас Сафронов.

В социально-значимых проектах на премии были отмечены: певец Алексей Поддубный (Джанго) в номинации «За создание и развитие музыкально-просветительского проекта «Чтобы победить»; сенатор Маргарита Павлова – «За достижения в общественно-политической деятельности, вклад в обеспечение обороноспособности и суверенитета России»; Андрей Викторович Лобутев, президент Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации» – «За вклад в благотворительность и меценатство России»; президент компании Yansukov Group Рахман Янсуков – «За создание лучшего патриотического бизнес-сообщества»; главный редактор федерального СМИ LIFE, телеведущая и лидер международного женского комьюнити «Изнанка. Женщины» Татьяна Денесюк – «За вклад в международную деятельность по защите прав женщин». Также удостоилась награды Наталья Москвитина в номинации «Социальный проект года».

Также премией были награждены известные артисты: группа «Комбинация», певица Анжелика Агурбаш, Настя Макаревич и группа «Лицей» – в номинации «За лучшую танцевальную песню года «Танцуй со мной», Согдиана – «За уникальный музыкальный стиль», Катя Лель, Анет Сай, Меседа Багаудинова, Юрий Розум как «Самый востребованный пианист России» и многие другие исполнители.

Ещё одна группа номинантов, кто развивает нас духовно и делает осознаннее и счастливее: телеведущая Нелли Ермолаева и её муж, бизнесмен Алексей Смагажевский, которые были удостоены награды за самые яркие трансформационные путешествия; школа нумерологии «Анаэль» была признана лучшей школой нумерологии, а её создательница Марияна Анаэль стала лучшим нумерологом. Анна Пицхелаури получила премию как лучший ведический астролог. Николай Жуджугу получил премию в номинации «Лучший образовательный курс в сфере нейрокоучинга и НЛП». Елена Дандар и Ольга Дандар – за создание лучшей школы по космоэнергетике. Ольга Софьянова стала ведущим практикующим психологом по психосоматике. Ольга Дубцова удостоена награды за создание женского тренинга «Волчица». Наталия Горбачёва была отмечена как лучший эксперт в сфере бизнеса и тендерного сопровождения.

Премию в номинации «Косметолог года» получила известный столичный врач с большим опытом Наталья Перепелица. Ирина Константинова, врач-пластический хирург, удостоена награды за лучшее воссоздание естественной красоты тела. Medped стал лучшим центром подологии по итогам года. А подокосметика Legsa – лучшим косметическим брендом.

По традиции лауреатами премии стали звёзды кино и профессионалы киноиндустрии. Звезда самого популярного российского сериала этого года «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый получил премию в номинации «Дерзкий талант». Его коллега и исполнитель главной роли в сериале юный Леон Кемстач стал «Открытием года». Актриса и режиссёр Наталья Бочкарева была удостоена премии «За вклад в развитие индустрии детского кино».

Премия награждения «PERSONO года 2024. Сделано в СССР» организована предпринимателем и основателем продюсерского центра, издателем журнала PERSONO Никитой Лобановым и директором по развитию, продюсером премий журнала PERSONO Яной Киреевой.

Партнёрами премии выступили: клуб проката автомобилей CARS&GO; частное охранное предприятие ARMADA; федеральная сеть салонов тайского спа Wai Thai; ювелирный дом Borcelle; клиника интегративной медицины премиум-сегмента S•Med; «Алкогольная Сибирская Группа»; производитель «Советского шампанского» – «Союзплодимпорт»; бренд WIZ «Московской пивоваренной компании»; компания «Королевская вода»; студия уникальных подарков ArtGift.ru; компания по производству косметики MIRRA; бренд «Лошадиная сила»; производитель уходовой косметики Tant Mieux; производитель премиальной парфюмированной и уходовой косметики Monblange Cosmetics; пряничная мастерская Soda.bakery by Solod Daria; компания Craft & Eco Food, производящая деликатесы и эксклюзивную продукцию; бренд SweetSmiles – производитель десертов из растительных ингредиентов; мастерская зефирных букетов NASTIN.ZEFIR; бренд аппаратной домашней косметологии OLZORI; центр имплантации Сергея Скорубского «Алтеро Дент»; бренд премиальной флористики «Цветочки»; выездной бар Event Hooligans; модельное агентство MG; бренд авторских аксессуаров ручной работы O.SHE; визажисты и стилисты Владлена Горякина, Анна Каспарова и Алина Сиянова.

За каждой номинацией «PERSONO года 2024» – выдающийся человек с необычной и яркой судьбой, добившийся успеха своим талантом, умом и упорным трудом. Каждый победитель внёс значимый личный вклад в развитие России. Цель премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества их жизни. Отмечая лучшие отечественные практики, организаторы конкурса вовлекают и мотивирует общественность к новым достижениям и изменениям.