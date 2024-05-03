Walk of Shame представил коллекцию весна-лето 2024. В этом сезоне основатель и креативный директор бренда Андрей Артемов переосмысливает эстетику рококо, вдохновленную будуаром Марии-Антуанетты, собирая знаковые коды из своих архивных коллекций.

Артемов смешивает элементы уличного стиля с обилием кружева, батистового ришелье и шелка. Ярким акцентом коллекции стала белая юбка-миди, сшитая как театральная маркиза и дополненная змеиной кожей. Будуарная тема продолжилась в лукбуке шелковыми бархатными мини-юбками, стилизованными под шелковые спортивные поло.

Коллекция была дополнена силуэтами, которые мы все знаем и любим, включая костюмные юбки на низкой посадке, рубашки с кроп-футболками и топы с логотипами.

В новой коллекции Андрей подчеркнул ключевые визуальные коды бренда. Фирменные розы Walk of Shame, вдохновленные цветами на пикантных поздравительных открытках и кремовые бутоны на советских тортах - в этом сезоне приобрели пыльный, сдержанный вид.

Фото предоставлены компанией.