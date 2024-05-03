Российский бренд Zotēme продолжает исследовать стиль через искусство и делиться вдохновением с помощью арт-капсул, посвященных конкретным художникам, скульпторам, архитекторам или целым направлениям искусства. Новый Le Corb: Colors&Lines вдохновлен гением Ле Корбюзье. Идеи Ле Корбюзье как архитектора и художника о функциональной конструкции воплотились в изделиях с бахромой.

Ле Корбюзье считал, что цвет может управлять эмоциями. Поэтому оттенок слоновой кости в изделиях с бахромой создает ощущение стабильности и эстетики. Динамичный оранжевый уравновешивает черную рубашку и взрывается в синем платье, а приглушенный и успокаивающий песочный цвет привносит баланс и гармонию в любой образ.

Особое внимание было уделено вилле Савой, в которой воплощены все пять принципов архитектуры Ле Корбюзье (столбы-опоры, свободная планировка, свободный фасад, ленточное остекление, крыши-террасы). Эскизы здания, винтовая лестница как символический объект и горизонтальные окна сразу же узнаваемы в принтах, созданных специально для этой капсулы. Они также использованы для подкладки песочного цвета куртки оверсайз, струящегося вискозного шарфа и топа на бретелях. Особое внимание было уделено функциональности и удобству, чтобы каждая вещь была самостоятельной и в то же время прекрасно сочеталась с остальными предметами линейки.

Бренд Zotēme — это минималистичные и универсальные изделия, которые формируются в качественный гардероб вне времени. Концепция бренда строится вокруг искусства, где каждая коллекция — оммаж определенному художнику. Так визитной карточкой стали лаконичные платья с четкими линиями окантовки по мотивам творчества Пита Мондриана.

Фото предоставлены компанией.