All We Need выпустил майскую капсулу. Она посвящена весеннему городскому настроению, встрече с любимыми местами и ощущению единения с собой в большом городе.

В капсуле можно найти объемный льняной жакет, кроп-жакет и мини-юбку цвета мокрого асфальта, костюм из органического хлопка, трикотажное льняное платье, короткую рубашку из испанского хлопка и романтичную пятнистую юбкуискозы.

Для прохладных весенних вечеров добавлены платье-жакет из тонкой шерсти и бомбер из 100% хлопка. В основе коллекции - натуральные оттенки песочного, нежно-голубого, молочного и светло-лимонного, вдохновленные цветами французского безе.

All We Need — российский бренд актуальной одежды и аксессуаров для женщин и мужчин. Марка создает вневременные коллекции из качественных материалов с опорой на длинные тренды и элегантные решения. Каждая капсула — это конструктор, с помощью которого легко собрать вдохновляющий образ.

Фото предоставлены компанией.