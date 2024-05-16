Zarina представила лимитированную коллекцию Artisanal Flowers в сдержанной молочно-черной палитре с этническими мотивами, такими как натуральные материалы, аппликация и вязание крючком.

Главными героями коллекции стали платья и юбки с фактурной вышивкой. Юбки сочетаются с блузками с объемными рукавами. Платья также поддерживают тренд на объемные рукава, а функциональная деталь в виде регулируемой спины гарантирует комфорт.

Еще один ключевой образ - костюм из струящихся тканей с цветами. Тему тотал-лука продолжает черный комплект из 100% хлопка, украшенный бисером, вышивкой и пуговицами из натуральной жемчужной раковины. Черное платье-макси с косой талией можно подобрать для выхода в свет без строгого дресс-кода или обыграть аксессуарами для создания романтического образа.

Изготовленные из вискозы, хлопка и льна, бермуды можно свободно сочетать с футболками или ажурными изделиями. Капсула уже доступна во флагманском магазине и на сайте zarina.ru.

Фото предоставлены компанией.