Choux представил новую коллекцию весна-лето 2024. В ней деним с деконструкцией, разноцветные детали, новые фасоны и неожиданные принты. Интересная вещь в капсуле - хлопковый комплект «((Вдоль и поперек))», выполненный в технике колор-блок. Акцентные детали на рубашках свободного кроя - разрезы на локтях и декоративные ленты.

Команда продолжила играть с силуэтами и представила жакет «((В стиле Ренаты))» с шарфом, который можно элегантно обернуть вокруг шеи или непринужденно задрапировать на плечи. Нежно-голубая рубашка «((Bow girl))» украшена кокетливым бантиком, а кожаная юбка «((Leather Weather))» визуально подчеркивает силуэт благодаря смелым металлическим кольцам и глубокому вырезу.

Xит этого сезона - брюки «((На полном обвесе))», усыпанные камнями, - представлены в темно-синем, морковном и ярко-желтом цветах. В этом сезоне Choux значительно расширил свою джинсовую линию. Ранее бренд выпустил новый фит «((Как у Керри))» с интересной потертой текстурой в розовом и голубом цветах и перевыпустил свои джинсы-бестселлеры «((Утро после свиданки))» с необработанной кромкой.

Бренд CHOUX (чукс) — многослойность, оверсайз и цвет. Идея создания бренда пришла Виктории Молдавской в 2021 году в период поиска идеальной базовой одежды. Остановиться на классических силуэтах было бы скучно, поэтому у каждой вещи появилась «чуксинка» — необычная фактура, интересный крой или акцентная деталь.

Графические элементы ((((((()))))))) бренда иллюстрируют многослойность, подобную CHOUX, что в переводе с французского означает «капуста». Здесь можно найти любой слой своего гардероба: 1 слой — футболка, 2 слой — свитер, 3 слой — жакет, 4 слой — пальто. В этих обозначениях спрятаны подсказки, как сочетать вещи между собой и создавать очуксительные многослойные образы.

Фото предоставлены компанией.