Бренд T.E.V.I представил новую коллекцию сезона весна-лето 2024, в которой пересекаются искусство и мода. Главная тема коллекции - скульптура. Дизайнер бренда Елена Панюшкина исследовала геометрию повседневных образов, вдохновившись фрагментами знаковых произведений эпохи модернизма.

ПКак говорил Бранкузи: „То, что называют абстрактным, — самый настоящий реализм, потому что реален не внешний вид, а идея, суть вещей”. Именно с таким подходом мы создавали дроп, где каждая на первый взгляд минималистичная вещь способна рассказать историю известной скульптуры», — поделилась Елена.

В новую коллекцию вошли жакеты с закругленными рукавами, плащи и жилеты с чистыми линиями и платья с графическими вырезами и архитектурными деталями. Все вещи отражают знаменитые работы Константина Бранкузи, Исаму Ногучи, Ричарда Серра, Барбары Хепуорт, Александра Колдера и других легендарных скульпторов. Цветовая палитра основана на природных оттенках и натуральных материалах, таких как шелк, хлопок и фактурный лен.

T.E.V.I — это квинтэссенция архитектуры, искусства и дизайна, которую бренд транслирует через одежду в правильной геометрии форм и линий, выверенном крое, формируя уникальный стиль каждой женщины. Это вечные ценности, которые марка не вписывает в пространство и время, а сама создает новую реальность каждый день.

Фото предоставлены компанией.