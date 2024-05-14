18 мая в креативном пространстве Дизайн-завода "Флакон" состоится Фестиваль моды Russian Fashion Festival (RFFest) от Russian Fashion Dom при поддержке Федерации МОДА.РФ.

Вас ждёт маркет российских дизайнеров одежды и аксессуаров! Для подборки идеального образа вам бесплатно помогут стилисты! А для полного преображения еще и визажисты! Вас ждут лекции от успешных собственников бренда, стилистов, психологов. А также, проект Преображения и Конкурс стилистов от международного сообщества стилистов. И это еще не все! Показ мод! Мастер-классы!

Полная программа на сайте rffestival.ru Вход бесплатный! Регистрация здесь.

Время работы фестиваля 18 мая с 11:00 до 20:00

Креативное пространство Дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская 36с2, этаж 2